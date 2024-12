Pregled - šport, 21. 12. (sobota)

Ljubljana, 21. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 21. decembra.

LJUBLJANA - Finec Antti Upi Karhula ni več trener hokejistov Olimpije. Vodstvo hokejskega kluba iz glavnega mesta Slovenije se je odločilo, da zaradi slabe forme ekipe in niza porazov prekine sodelovanje z glavnim trenerjem moštva. Do imenovanja novega trenerja bo moštvo vodil Andrej Tavželj.

ABU DABI - Slovenski nogometni strokovnjak Darko Milanič, nekdanji trener Gorice in Maribora, je našel novega delodajalca. Sedeminpetdesetletni Primorec je novi trener Al Wahde, kluba iz Abu Dabija. Milanič bo štirikratne prvake lige ZAE prvič vodil 7. januarja.

ENGELBERG - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Prevc je slavila deveto zmago v pokalu in 16. stopila na zmagovalni oder, obenem je v prvi seriji dosegla rekord skakalnice s 140 metri. Ema Klinec je bila šesta, Taja Bodlaj pa 22.

ENGELBERG - Avstrijec Jan Hörl je zmagovalec prve od dveh tekem svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Engelbergu. Edini v slovenski vrsti, ki se je uspešno spopadel s težkimi vetrovnimi razmerami, je bil Anže Lanišek na šestem mestu. Timi Zajc je bil 28.

LE BOURGET - Norvežan Johannes Thingnes Boe je na zasledovalni tekmi v Le Grand Bornandu dosegel 88. zmago v karieri, Jakov Fak pa je za Slovenijo zasedel deveto mesto. Žensko tekmo je dobila vodilna v pokalu Nemka Franziska Preuss, Anamarija Lampič pa je na strelišču zamudila priložnost za novo vrhunsko uvrstitev, z odličnim tekom pa si je priborila 13. mesto.

ST. MORITZ - Avstrijka Cornelia Hütter je zmagovalka prvega od dveh superveleslalomov za svetovni pokal alpskih smučarkv St. Moritzu. Edina Slovenka Ilka Štuhec je končala na 18. mestu. Prehitela jo je tudi povratnica, Američanka Lindsey Vonn, ki je

bila 14.

VAL GARDENA - Švicar Marco Odermatt je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Na zahtevnem smuku se je odlično znašel Slovenec Martin Čater ter se s številko 42 zavihtel na peto mesto. Miha Hrobat je bil na koncu 15.

RAMSAU - Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na drugi tekmi svetovnega pokala v Ramsauu zasedla je šesto mesto, Silva Verbič je tekmo končala na 26. mestu. Slovenska kombinatorca sta tokrat ostala brez točk. Vid Vrhovnik je zasedel 42., Gašper Brecl pa 49. mesto.

DAVOS - Slovenski deskarji na snegu na paralelnem slalomu v Davosu niso prišli do odmevnih dosežkov. Žan Košir in Gloria Kotnik sta se sicer uvrstila v izločilne boje, toda izgubila že prva obračuna v osmini finala in se morala zadovoljiti s 15. oziroma 13. mestom.