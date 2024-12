Pregled - svet, 21. 12. (sobota)

MAGDEBURG - Moški je v petek zvečer z avtomobilom zapeljal v množico ljudi na božičnem sejmu, pri tem pa ubil najmanj pet ljudi, ranjenih naj bi bilo več kot 200 ljudi, od tega najmanj 41 huje. Policija je osumljenca, 50-letnega zdravnika s poreklom iz Savdske Arabije, pridržala na kraju dogodka. Kancler Olaf Scholz je ob obisku obsodil napad kot grozljivo in noro dejanje ter svojcem žrtev izrazil sožalje in solidarnost. Tožilstvo je proti domnevnemu napadalcu na obiskovalce božičnega sejma v Magdeburgu uvedlo preiskavo zaradi suma petkratnega umora. Zaenkrat še nimajo potrjenega motiva, sumijo pa na nezadovoljstvo zaradi ravnanja z begunci iz Savdske Arabije. Policija je še potrdila, da je bil v napadu med petimi mrtvimi tudi devetletni otrok. Glede na dosedanje ugotovitve je napadalec deloval sam, izključili so možnost sostorilca.

BRUSELJ/WASHINGTON/RIJAD - Iz sveta se vrstijo obsodbe petkovega smrtonosnega napada na božičnem sejmu v nemškem Magdeburgu, ki je terjal najmanj štiri življenja in več deset ranjenih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ga je označila za strahopetno dejanje, pretresenost in sožalje pa so med drugim izrazili v Parizu, Londonu in Washingtonu.

DUNAJ/RIM - Avstrijske oblasti so po napadu na božični sejem v nemškem Magdeburgu okrepile varnostne ukrepe na več božičnih sejmih po državi. Med ukrepi je povečanje števila policistov. Varnostne ukrepe bodo okrepili tudi v Italiji, medtem ko na Nizozemskem ocenjujejo, da obstaja resna grožnja napada.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v petek s 366 glasovi proti 34 potrdil predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja vladnih agencij. Kasneje so predlog kmalu po izteku roka potrdili še v senatu. S tem so se ZDA za las izognile prekinitvi delovanja vlade, ki bi sicer začela veljati danes. Zakon je podpisal tudi predsednik ZDA Joe Biden.

HANNOVER - Vodstvo nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen in predstavniki sindikata IG Metall so v petem krogu maratonskih pogajanj vendarle dosegli dogovor o svežnju ukrepov za poslovno prestrukturiranje v koncernu, ki se je znašel v težavah. Zaprtja tovarn v Nemčiji naj sicer ne bi bilo, bo pa podjetje število zaposlenih do 2030 zmanjšalo za 35.000.

ZAGREB - Na Hrvaškem je dan žalovanja, potem ko je državo v petek pretresel napad z nožem na eni od osnovnih šol, v katerem je 19-letnik ubil sedemletnega otroka ter ranil tri učence in učiteljico. Zastave na državnih poslopjih so spuščene na pol droga, številni dogodki so odpovedani. Ministrica za zdravje Ivana Hrstić je sporočila, da so vsi ranjenih izven življenjske nevarnosti.

BEOGRAD - V Srbiji se nadaljujejo vse bolj množični študentski protesti in blokade fakultet zaradi novembrskega zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji. Študenti, ki se jim na ulicah pridružuje vse več srednješolcev, so se poklonili tudi otroku, ki je bil v petek ubit v napadu na zagrebški osnovni šoli. Predsednik države Aleksandar Vučić je na novinarski konferenci izjavil, da pod pritiski ne bo popustil.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je na letni novinarski konferenci predsedovanje svoje države Svetu EU ocenil kot uspešno, pri čemer je med drugim izpostavil njen doprinos vstopu Romunije in Bolgarije v schengen z letom 2025. Glede vojne v Ukrajini je medtem poudaril prizadevanja Madžarske za mir.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je izvedla obsežen napad z brezpilotniki na rusko mesto Kazan, ki je od meje z Ukrajino oddaljeno več kot tisoč kilometrov. V mestu je bilo poškodovanih več stavb, žrtev pa naj ne bi bilo. Oblasti v regiji Kursk so pred tem sporočile, da je bilo v ukrajinskem napadu na mesto Rilsk v petek ubitih pet ljudi.

NEW YORK - Rusija je v petek sklicala zasedanje Varnostnega sveta ZN o zahodnih dobavah orožja Ukrajini, vendar je bila tako kot vedno doslej sama deležna kritik zaradi vojne, ki jo je sprožila leta 2022. Varnostnemu svetu je poročal visoki predstavnik ZN za razorožitev Izumi Nakamitsu, ki je dejal, da je svet še vedno priča nesprejemljivo visokemu številu mrtvih in ranjenih civilistov ter sistematičnim napadom Rusije na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

DAMASK - Delegacija ZDA se je v petek v Damasku srečala z novim sirskim vodstvom, visoka ameriška diplomatka pa je vodji islamističnih upornikov Ahmedu al Šari sporočila, da bo Washington odpravil nagrado za njegovo aretacijo. Pri tem je pozdravila "pozitivna sporočila", vključno z obljubo o boju proti terorizmu

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v petek soglasno potrdil resolucijo, ki podaljšuje mandat opazovalni misiji ZN na Golanski planoti (Undof) do 30. junija 2025. Predlog resolucije sta skupaj po dolgem času pripravili Rusija in ZDA. Resolucija poziva Sirijo in Izrael, naj v celoti spoštujeta Sporazum o umiku sil iz leta 1974.

LE HAVRE - V Franciji so na elektroenergetsko omrežje priključili tretji jedrski reaktor v nuklearki Flamanville na severozahodu države. Gre za 57. jedrski reaktor v državi, z močjo 1600 megavatov (MW) pa je tudi najmočnejši do zdaj. Priključili so ga z 12-letno zamudo glede na prvotne načrte, stroški gradnje reaktorja pa so se početverili.

TIRANA - Albanski premier Edi Rama je sporočil, da bo vlada v začetku leta 2025 za najmanj eno leto zablokirala družbeno omrežje TikTok v državi. Obenem nameravajo zagnati programe za osveščanje učencev in pomoč staršem. Blokado je Rama napovedal manj kot mesec dni po tem, ko je bil v pretepu v bližini šole v Tirani, ki se je začel s sporom na družbenih omrežjih, ubit 14-letni učenec, drugi pa ranjen. Umor je v državi sprožil razpravo med starši, psihologi in izobraževalnimi ustanovami o vplivu družbenih omrežij na mlade.

WASHINGTON/TAIPEI - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je v petek odobril 571,3 milijona dolarjev (okoli 547,7 milijona evrov) vojaške pomoči Tajvanu, na katerega Kitajska vse bolj krepi politični in vojaški pritisk. Tajvan je sicer v začetku tega tedna od ZDA prejel tudi 38 naprednih bojnih tankov abrams.