Pregled - šport, 20. 12. (petek)

LE GRAND BORNAND - Slovenska biatlonka Anamarija Lampič je na sprintu v francoskem Le Grand Bornandu prvič v karieri osvojila stopničke svetovnega pokala v drugem športu svoje kariere. Na 7,5-kilometra dolgi preizkušnji je z dvema zgrešenima streloma osvojila tretje mesto. Današnji sprint je na veselje domačega občinstva dobila Justine Braisaz Bouchet z enim kazenskim krogom, le 1,4 sekunde je zaostala Nemka Franziska Preuss, ki je streljala brezhibno. Preostali slovenski tekmovalki sta ostali brez novih točk.

VAL GARDENA - Italijan Mattia Casse je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Štiriintridesetletnik je osvojil prvo zmago med elito. Za pičlo stotinko sekunde je vrh zgrešil Američan Jared Goldberg, tretje mesto je pripadlo Švicarju Marcu Odermattu, njegov zaostanek za najboljšim danes je znašal 43 stotink. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je osvojil 16. mesto. Kranjčan jed zaostal sekundo in 36 stotink. Hrobat je nastopil z visoko startno številko 61. Točke je osvojil tudi Martin Čater z 29. mestom.

RAMSAU - Norveška nordijska kombinatorca Jarl Magnus Riiber in Ida Marie Hagen sta bila najboljša na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v Ramsauu, preizkušnji s skupinskim startom. Od Slovencev je najboljši rezultat vknjižila Ema Volavšek, ki je bila deveta. Silva Verbič je bila 23., pri moških pa sta nekaj točk osvojila Vid Vrhovnik za 37. in Gašper Brecl za 40. mesto.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije bodo 1/16 finala konferenčne lige igrali proti Borcu iz Banjaluke, medtem ko Celje čaka ciprski Apoel. V primeru napredovanja bi se Ljubljančani pomerili bodisi proti Fiorentini bodisi Rapidu z Dunaja, Celjani pa bodisi z Djurgardens bodisi z Luganom, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu.

SALZBURG - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 31. kroga lige ICEHL izgubili na gostovanju v Salzburgu z 2:6.

MARIBOR - Plavalka Naiya Hana Jukić je na mitingu v Mariboru v prvi predaji mešane moško-ženske štafete na 50-metrskih razdaljah hrbtni slog odplavala v času novega slovenskega rekorda 28,77 sekunde. Izid mladinke velenjskega kluba je še 14 stotink sekunde boljši od marčevskega dosežka Janje Šegel na mitingu v Zagrebu.

PHILADELPHIA - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je ob zmagi svojih Los Angeles Kings v gosteh proti Philadelphii Flyers s 7:3 dosegel dva gola. S tem so kralji ohranili visok položaj na lestvici zahodne konference v severnoameriški ligi NHL. Los Angeles ima po 32 odigranih tekmah 42 točk in zaseda četrto mesto na zahodu ter drugo v pacifiški diviziji. Na vrhu te so Vegas Golden Knights s 45 točkami, potem ko so s 3:1 ugnali Vancouver Canucks.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v rednem delu severnoameriške lige NBA doživeli deseti poraz. V domači dvorani jih je s 118:95 premagala gostujoča zasedba Los Angeles Clippers. V dresu Teksašanov ni bilo načetih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga.