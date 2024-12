Pregled - svet, 20. 12. (petek)

ZAGREB - Hrvaško je pretresel napad z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol, v katerem je 19-letni nekdanji učenec z zgodovino psihičnih težav ubil sedemletnega otroka. Še štiri ljudi je ranil, med njimi tri učence in učiteljico, med poskusom samomora pa je poškodoval tudi sebe. Gre za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. V soboto bo v državi dan žalovanja.

BRUSELJ - Voditelji držav članic EU so na četrtkovem zasedanju, ki je potekalo tudi v znamenju negotovosti pred vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo, ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu zagotovili neomajno podporo ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Po besedah predsednika Evropskega sveta Antonia Coste lahko samo Ukrajina odloča o tem, kaj pomeni mir in ali so pogoji za mirovna pogajanja izpolnjeni. Voditelji so se zavzeli tudi za trdne čezatlantske odnose. Glede Sirije so pozvali k vključujočemu političnemu procesu po spremembi oblasti.

WASHINGTON - Republikanska večina v predstavniškem domu ameriškega kongresa v četrtek ni uspela zbrati dovolj glasov za potrditev predloga zakona za začasno podaljšanje financiranja agencij zvezne vlade, ki je užival podporo Donalda Trumpa. Dan prej je ta s pomočjo premožnega zaveznika in podjetnika Elona Muska torpediral dvostrankarski dogovor z demokrati. Rok za dogovor je ob polnoči po lokalnem času.

WASHINGTON - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je EU zagrozil s carinami, če z nakupi ameriške nafte in plina ne bo zmanjšala svoje "ogromne" trgovinske vrzeli z ZDA. Evropska komisija je v odzivu izrazila pripravljenost na pogovore, izpostavila pa je tudi "znaten presežek" ZDA v trgovini z EU na področju storitev.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je z raketami napadla Kijev. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je bil pri tem ubit en človek, najmanj devet pa ranjenih. Po napadu je brez ogrevanja ostalo na stotine stavb. Moskva je napad opredelila kot odgovor na nedavni ukrajinski napad z zahodnimi raketami na kemično tovarno na jugu Rusije. V napadih je bila poškodovana tudi zgradba, v kateri je več tujih veleposlaništev, med drugim portugalsko, argentinsko, makedonsko in črnogorsko.

PALERMO - Sodišče je podpredsednika italijanske vlade in ministra za promet Mattea Salvinija oprostilo v primeru zadrževanja ladje z migranti leta 2019, ko je bil notranji minister. Septembra je tožilstvo zanj zahtevalo šestletno zaporno kazen, kar je sam takrat označil za norost, češ da braniti Italijo ni zločin.

BERN/BRUSELJ - Evropska unija in Švica sta oznanili uspešen zaključek dolgoletnih pogajanj o sporazumu o prihodnjem sodelovanju. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na novinarski konferenci s švicarsko predsednico Violo Amherd sporazum označila za zgodovinskega. Odnose med trgovinskima partnericama EU in Švico ureja vrsta sporazumov, obe strani pa si že leta prizadevata skleniti širši sporazum o sodelovanju. Sporazum bo skoraj zagotovo predložen v odločanje švicarskim volivcem na referendumu.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz in novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump sta se v četrtek po telefonu pogovarjala o možnostih za mir v Ukrajini, je sporočila nemška vlada. Strinjala sta se, da ruska agresija traja predolgo ter da je treba pravičen in trajen mir doseči čim prej.

ATENE - V nesreči čolna z migranti je v Egejskem morju umrlo najmanj osem ljudi. Čoln se je prevrnil in potonil, medtem ko je bežal pred grškim patruljnim plovilom, je sporočila obalna straža. 18 ljudi jim je uspelo rešiti. Nesreča se je zgodila na območju blizu otoka Rodos.

BEOGRAD - Srbska vlada je sprejela sklep o predčasnem začetku počitnic. Prvo šolsko polletje v vseh osnovnih in srednjih šolah po državi se bo tako končalo teden prej, v ponedeljek. Vlada je odločitev sprejela v času vse množičnejših študentskih in dijaških protestov zaradi zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji.

ATLANTA - Prizivno sodišče ameriške zvezne države Georgie je v četrtek tožilko Fani Willis izločilo iz nadaljevanja kazenskega procesa proti Donaldu Trumpu in soobtoženim zaradi poskusa sprevračanja izida predsedniških volitev leta 2020 v tej državi, s čimer se je postopek znašel v slepi ulici.

NEW YORK - Osumljenca za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice v ZDA so v četrtek iz Pensilvanije premestili v New York, čemur se ni upiral. V New Yorku bodo Luigiju Mangioneju sodili tako na državnem kot tudi zveznem sodišču, saj je zvezno tožilstvo v četrtek proti njemu vložilo obtožnico zaradi umora z uporabo strelnega orožja, za kar mu grozi smrtna kazen.

VARŠAVA/BUDIMPEŠTA - Poljsko zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo madžarskega veleposlanika v državi, potem ko je Budimpešta podelila azil nekdanjemu državnemu sekretarju na poljskem pravosodnem ministrstvu Marcinu Romanowskemu, za katerega so poljske oblasti zaradi obtožb korupcije izdale evropski nalog za pridržanje.

NEW YORK - Na zasedanju Varnostnega sveta ZN o Sudanu so se v četrtek vrstila opozorila o krizi, ki je zajela v oborožene spopade ujeto državo. Od aprila lani je 12 milijonov ljudi moralo zapustiti svoje domove, kar je četrtina vsega prebivalstva Sudana. Več kot 3,2 milijona se jih je zateklo v sosednje države. ZDA so obljubile še 200 milijonov dolarjev pomoči.

VILNIUS - Preiskovalci niso našli dokazov o sabotaži letala logistične družbe DHL, ki je novembra strmoglavilo pri letališču v Vilniusu, je sporočilo litovsko ministrstvo za pravosodje. Po nesreči so se namreč zvrstila ugibanja o vzrokih za nesrečo, v kateri je umrl pilot.