Pirc Musar: Naša dolžnost in pravica je povezovanje z enako mislečimi državami, ki ne želijo biti tiho

Brdo pri Kranju, 20. decembra - Naša dolžnost in pravica je, da se povezujemo z enako mislečimi državami, ki ne želijo biti tiho in biti postranska žrtev interesov velikih, je v nagovoru slovenskim diplomatom dejala predsednica Nataša Pirc Musar. Poudarila je pomen multilateralizma, mednarodnega prava in prizadevanj za mir, pa tudi profesionalne, državi privržene diplomacije.