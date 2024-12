Fajon napovedala prizadevanja za poenoteno zunanjo politiko Slovenije

Brdo pri Kranju, 18. decembra - Slovenija v svetu pridobiva vse večjo mednarodno prepoznavnost in veljavo, ugled si je z načelno politiko pridobila tudi kot članica v VS ZN, je ob začetku posveta diplomacije dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Izpostavila je dosedanjo aktivnost v iskanju miru in napovedala prizadevanja za poenoteno zunanjo politiko, ki govori z enim glasom.