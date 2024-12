Pregled - šport, 19. 12. (četrtek)

Ljubljana, 19. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 19. decembra.

CELJE/BIALYSTOK - Oba slovenska predstavnika v konferenčni ligi bosta igrala kvalifikacije za osmino finala. Olimpija, ki je v zadnjem krogu remizirala na Poljskem, je v rednem delu zasedla 14. mesto, Celje, ki je doma premagalo prvaka Walesa s 3:2, pa je bilo 21.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v alpski ligi vpisali tretjo zaporedno zmago. Pred domačo publiko so premagali zadnjeuvrščeno Val Gardeno s 3:2.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni strokovnjak Dušan Kosić se seli v tujino. Triinpetdesetletni Kosić je podpisal dvoletno pogodbo z bolgarskim klubom Lokomotiv Plovdiv, so Bolgari zapisali na družbenih omrežjih.

ANNECY - Norvežan Martin Uldal je zmagovalec sprinterske tekme biatlonskega svetovnega pokala v francoskem Annecy-Le Grand Bornandu. Najboljši slovenski biatlonec je bil Jakov Fak, z enim zgrešenim strelom je končal na 23. mestu.

MILJE - Judositka Andreja Leški, jadralec Toni Vodišek in rokometašice ajdovskega Mlinotesta so najboljši športniki Primorske v letošnjem letu. Nagrajenci so v vseh treh konkurencah isti kot lani.