Pregled - svet, 19. 12. (četrtek)

BRUSELJ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval k enotnosti med Evropo in ZDA, da bi dosegli mir v Ukrajini. Le tako lahko skupaj ustavijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, je dejal pred vrhom EU. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je dejal, da lahko Ukrajina računa na evropsko podporo. Zelenski se je pred tem v sredo sešel z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in visokimi predstavniki več članic zavezništva ter izrazil hvaležnost, da so pripravljene okrepiti zračno obrambo Ukrajine.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je na letni novinarski konferenci obljubil, da bodo ruske sile ponovno prevzele nadzor nad regijo Kursk, kjer dele od avgusta nadzira ukrajinska vojska. Dodal je, da bodo zatem obnovili uničene stavbe. Na vprašanje povezano s posodobljeno rusko jedrsko doktrino je pojasnil, da ta obravnava nove vojaške grožnje. Hkrati je izrazil zaskrbljenost zaradi visoke inflacije v državi, a vztrajal, da je gospodarstvo stabilno. Glede spremembe oblasti v Siriji je dejal, da ta ne predstavlja poraza Rusije, ki da bo ohranila nadzor nad svojimi vojaškimi oporišči v državi.

AVIGNON - Sodišče je Dominiqua Pelicota spoznalo za krivega posilstev soproge Gisele Pelicot in ga obsodilo na 20 let zapora. Krivdo je sodišče ugotovilo tudi pri ostalih 50 obtoženih, ki so na povabilo Pelicota njegovo zdaj že nekdanjo ženo, omamljeno posiljevali na njunem domu. Izreklo jim je zaporne kazni od treh do 15 let. Pred stavbo sodišča, kamor je prispela tudi Gisele Pelicot, se je že pred razglasitvijo težko pričakovane razsodbe zbrala množica ljudi.

BRUSELJ - Vnašanje dvostranskih vprašanj med državami članicami in kandidatkami za članstvo v proces širitve EU je nepravično, je v sredo na vrhu EU-Zahodni Balkan v Bruslju dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Napovedal je, da se bo tudi osebno vključil v reševanje sporov.

NEW YORK - Humanitarna organizacija Human Rights Watch (HRW) je obtožila Izrael, da izvaja genocidna dejanja, ker izraelska vojska v Gazi onemogoča oskrbo z vodo. HRW sicer Izraela ni neposredno obtožila genocida, ker to zahteva neizpodbitne dokaze, je pa pozvala k mednarodnim sankcijam. Izraelsko zunanje ministrstvo je zavrnilo obtožbe in poročilo HRW označilo za "polno laži".

KAIRO/GAZA - Pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi so v zaključni fazi, so sporočili varnostni viri v Egiptu, ki v pogajanjih posreduje skupaj s Katarjem in ZDA. Po njihovih navedbah bi vpletene strani dogovor lahko dosegle v desetih dneh, saj so pri odprtih vprašanjih dosegle napredek. Izrael medtem nadaljuje smrtonosne napade v enklavi in na zasedenem Zahodnem bregu.

SANA - Izraelska vojska je izvedla zračne napade na več ciljev v Jemnu, pri čemer je po lastnih navedbah zadela položaje uporniških hutijevcev na zahodni obali in v notranjosti države. V napadih je bilo ubitih devet ljudi. Izraelska vojska je medtem prestregla raketo, izstreljeno iz Jemna.

NEW YORK - Po strmoglavljenju predsednika Bašarja al Asada je v Siriji zagorel plamen upanja, ki ne sme ugasniti, je dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, a poudaril, da so pred državo veliki izzivi. Izraelske napade na sirsko vojaško infrastrukturo je obsodil kot kršitve suverenosti, omenil pa je tudi možnost omilitve sankcij proti Damasku.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajinska vojska je z raketami in droni napadla rafinerijo nafte v ruski regiji Rostov. Po navedbah lokalnega guvernerja Jurija Sljusarja je na območju po napadu izbruhnil požar. Ruske sile so zavzele še dve vasi v regiji Doneck, v obstreljevanju Harkova pa so ubile najmanj tri ljudi.

LONDON/KIJEV - Britanska vlada je napovedala nov paket pomoči Ukrajini v vrednosti 225 milijonov funtov oz. približno 272 milijonov evrov. Do napovedi prihaja po nedavnem obisku obrambnega ministra Johna Healeyja v Kijevu, ki je situacijo v Ukrajini označil za kritično. K nadaljevanju in krepitvi pomoči Ukrajini je pred tem pozval tudi premier Keir Starmer.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v sredo pozval republikance v ameriškem kongresu, naj ne podprejo dogovora o začasnem podaljšanju proračunskega financiranja agencij zvezne vlade, ki so ga dosegli kongresni voditelji republikanske in demokratske stranke. V izjavi, ki jo je podal skupaj s svojim bodočim podpredsednikom JD Vanceom, je Trump zahteval, naj se iz dogovora zbrišejo vse koncesije demokratom, kongres pa naj nemudoma zviša dovoljeno zgornjo mejo zadolževanja vlade.

VARŠAVA - Poljska vlada je v sredo sprejela predlog zakona, ki začasno omejuje pravico do azila. S tem si želi zajeziti pritok migrantov, ki v Poljsko prihajajo iz sosednje Belorusije. Predlog mora sedaj potrditi še parlament, kjer pa ima vladajoča koalicija večino. Kot je pojasnil poljski premier Donald Tusk, bo Varšava s sprejetjem zakona ponovno prevzela nadzor nad poljskimi mejami.

IBADAN - V stampedu na božičnem sejmu v eni izmed srednjih šol na jugozahodu Nigerije je v sredo umrlo 35 otrok, še šest jih je bilo hospitaliziranih. Policija v zvezni državi Oyo, kjer se je zgodila nesreča, je sporočila, da so v zvezi s tragedijo pridržali osem ljudi.

WASHINGTON - ZDA so uvedle sankcije proti več posameznikom in podjetjem zaradi pomoči predsedniku entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske Miloradu Dodiku pri izogibanju prej uvedenim sankcijam. Med sankcioniranimi je tudi minister za zunanjo trgovino in gospodarske odnose BiH Staša Košarac, so v sredo sporočili z ameriškega ministrstva za finance.