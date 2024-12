Pregled - šport, 18. 12. (sreda)

LJUBLJANA - Vlada Slovenije je Košarkarski zvezi Slovenije dala soglasje za vložitev kandidature za organizacijo in morebitno sofinanciranje ene skupine rednega dela evropskega prvenstva v košarki 2029 za moške, ki bo potekalo predvidoma konec avgusta in v prvi polovici septembra 2029 v Ljubljani, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Prireditelji EP 2029 bodo znani maja 2025. Poleg Slovenije za štiri mesta kandidirajo še Španija, Grčija, Nemčija, Litva, Finska, Estonija in Nizozemska.

LJUBLJANA - Slovensko moško košarkarsko reprezentanco februarja v zaključku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 čakata gostujoči tekmi proti Ukrajini in Izraelu. Slovenci bodo po odločitvi mednarodne zveze Fibe obe tekmi odigrali v latvijski Rigi, so zapisali pri krovni slovenski zvezi.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so prekinili zmagovalni niz. Po sedmih zmagah v vseh tekmovanjih so v 12. krogu evropskega pokala pred domačimi gledalci v Stožicah izgubili proti Turk Telekomu s 74:80 (19:28, 38:48, 60:65). Najboljši strelci pri domačih so bili Devin Robinson s 23 točkami, Devante Jones, ki jih je dodal 15, ter DJ Stewart s trinajstimi.

LJUBLJANA - Slovenska futsalska reprezentanca je v ljubljanskem Tivoliju v 2. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026 premagala Madžarsko s 5:4 (3:2). Izbrane Tomislava Horvata, ki so uvodoma zmagali na Norveškem z 2:1, naslednja kvalifikacijska tekma čaka 6. marca v Črni gori. Slednja je v 2. krogu izgubila proti Norveški z 0:1.

LJUBLJANA - Po današnjih četrtfinalnih moških rokometnih tekmah so znani vsi udeleženci zaključnega turnirja za pokal Slovenije, ki bo predvidoma 4. in 5. aprila prihodnje leto. Najbolj vroče je bilo v Novem mestu, kjer je Krka premagala Trimo iz Trebnjega s 27:24. LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje in Celje Pivovarna Laško so visoko zmagali.

CELOVEC - Hokejisti ljubljanske Olimpije so v 30. krogu lige ICEHL v gosteh izgubili proti KAC Celovcu z 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Ljubljanska ekipa je v Celovcu doživela že šesti zaporedni poraz, pred tem je klonila proti Innsbrucku, Vorarlbergu, Bolzanu, VSV Beljaku in Fehervarju. Zmaji so zadnjo zmago dosegli 1. decembra na Dunaju.

DOHA - Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci letošnje izvedbe medcelinskega pokala. Evropski prvak je v finalu v Lusailu premagal mehiško Pachuco, prvaka Severne in Srednje Amerike ter Karibov, s 3:0 (1:0). Strelci so bili Kylian Mbappe, Rodrygo in Vinicius Junior. Za Real je bila to edina tekma na letošnjem medcelinskem pokalu, ki bo s prihodnjim letom spet klubsko svetovno prvenstvo, in to z 32 klubi, medtem ko je Pachuca najprej ugnala južnoameriškega prvaka Botafogo s 3:0, v finale pa napredovala po zmagi s 6:5 po enajstmetrovkah proti afriškemu prvaku Al Ahlyju.

PITTSBURGH - Hokejisti Los Angelesa so ponoči v severnoameriški ligi NHL izgubili na gostovanju v Pittsburghu z 2:3. Vnovič je strelsko statistiko dopolnil kapetan ekipe Anže Kopitar, ki je bil podajalec pri prvem golu, ki ga je po vsega 33 sekundah igre dosegel Adrian Kempe. Los Angeles je na tekmi vodil dvakrat, potem ko je Alex Turcotte v 32. minuti povišal na 2:1. A dvakratno vodstvo je bilo premalo za osmo zmago na deveti zaporedni tekmi.

LAS VEGAS - Košarkarji moštva Milwaukeeja Bucks so zmagovalci letošnjega pokala lige NBA. V finalu v Las Vegasu so po zaslugi odličnega drugega polčasa premagali Oklahoma City Thunder s 97:81. Trojni dvojček je za zmagovalce dosegel Giannis Antetokounmpo, ki je tekmo končal s 26 točkami, 19 skoki in 10 podajami.