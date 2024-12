Pregled - svet, 18. 12. (sreda)

BRUSELJ - Ukrajina bo morala na morebitnih pogovorih o prekinitvi ognja nastopati s pozicije moči, zaveznice pa ji morajo zagotoviti tisto, kar potrebuje, da prepreči zmago Rusije, je izjavil generalni sekretar Nata Mark Rutte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pred začetkom srečanja poudaril, da Evropa potrebuje močno in enotno stališče, da bi zagotovila trajen mir.

BRUSELJ - Poteka vrh EU-Zahodni Balkan, ki je priložnost za pospešitev približevanja regije uniji, je ob prihodu povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Nemški kancler Olaf Scholz pa je poudaril, da je treba širitvi na Zahodni Balkan dati nov zagon. Da je Zahodni Balkan zelo pomemben za Evropo, je poudarila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Črnogorski predsednik Jakov Milatović pa je izpostavil napredek svoje države na poti v EU.

MOSKVA - Ruske oblasti so prijele osumljenca za torkov umor poveljnika enote za kemično, biološko in radiološko obrambo Igorja Kirilova, so sporočili preiskovalci in dodali, da gre za leta 1995 rojenega Uzbekistanca. Dodali so, da je moški priznal, da ga je za umor rekrutirala ukrajinska obveščevalna služba. Za dejanje naj bi prejel 100.000 ameriških dolarjev in možnost življenja v EU.

NEW YORK/DAMASK - Varnostni svet Združenih narodov je v torek pozval k vključujočemu političnemu procesu v Siriji, ki da naj izpolni legitimne želje vseh prebivalcev od vojne opustošene države. Pozivu se je pridružila tudi Rusija, ki je bivšemu predsedniku Bašarju al Asadu dala politični azil. Posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen je medtem danes v Damasku pozval k svobodnim in poštenim volitvam po prehodnem obdobju ter k takojšnji dobavi humanitarne pomoči.

DAMASK - Zaenkrat se niso uresničile grožnje turške invazije, saj je bil dogovor o prekinitvi ognja med kurdskimi in proturškimi oboroženimi skupinami na severu Sirije ob posredovanju ZDA podaljšan. Kljub temu so se spopadi ponekod nadaljevali, umrlo je najmanj 21 proturških borcev.Islamistična skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) pa je sporočila, da je pripravljena razpustiti svoje oboroženo krilo in se vključiti v sirsko vojsko.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v torek prvič obiskal območje, ki so ga izraelske sile zasedle nemudoma po strmoglavljenju sirskega predsednika Bašarja al Asada. V video izjavi s sirskega gorovja Hermon je zatrdil, da bo vojska na območju ostala vse dokler ne bodo našli druge rešitve, ki bo Izraelu zagotavljala varnost.

STRASBOURG - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v Evropskem parlamentu zavzela za ponovni razmislek o gospodarskih sankcijah EU, uvedenih proti Siriji v času predsednika Bašarja al Asada, da bi olajšali povojno obnovo te države. Pri tem je poudarila, da bo EU novo sirsko vodstvo presojala po dejanjih.

PARIZ - Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy mora zaradi korupcije in nedovoljenega vplivanja odslužiti enoletno kazen z elektronsko zapestnico. Kasacijsko sodišče je zavrnilo njegovo pritožbo na lansko odločitev prizivnega sodišča. Sarkozy je v odzivu poudaril, da se ne bo sprijaznil s krivico, ki mu je bila storjena.

GAZA - V bolnišnici Kamal Advan so bili davi ob novem izraelskem napadu primorani evakuirati oddelek za intenzivno nego, ki ga je zajel ogenj, je sporočil direktor ene zadnjih delujočih zdravstvenih ustanov na obleganem severu palestinske enklave. Iz kraja Bejt Lahija, kjer se nahaja bolnišnica, poročajo o še najmanj desetih ubitih Palestincih.

STRASBOURG - Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili je v Evropskem parlamentu Bruselj pozvala h krepitvi pritiska na, kot je dejala, skorumpirano vlado v Tbilisiju. EU je pozvala tudi, naj okrepi podporo protestnikom v njeni domovini, ki že več tednov protestirajo proti odločitvi vlade o zamiku začetka pristopnih pogajanj z unijo na leto 2028. Zurabišvili se bo sicer predsedniški mandat iztekel konec meseca.

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v poslanici ob mednarodnem dnevu migrantov pozval vse ljudi, naj se vsak dan postavijo za pravice migrantov ter si prizadevajo za ustvarjanje varnih, humanih in vključujočih migracijskih sistemov. Izpostavil je, da na mednarodni dan slavimo doprinos milijonov migrantov skupnostim, gospodarstvom in državam po vsem svetu. Opozoril pa je na vse hujše izzive, s katerimi se soočajo zaradi naraščajoče količine lažnih podatkov in dezinformacij ter sovražnega govora, ki seje delitve, ki ta dragocen doprinos migrantov izkrivljajo.

MAPUTO/DZAOUDZI - Ciklon Chido je v Mozambiku zahteval najmanj 45 smrtnih žrtev, 503 ljudje so poškodovani. Na otočju Mayotte, kjer je ciklon konec tedna povzročil razdejanje in po zadnjih podatkih zahteval 22 življenj, pa so razglasili nočno policijsko uro, da bi preprečili plenjenje. Razmere na otočju ostajajo težke, še vedno primanjkuje vode in hrane.

NEW YORK - Predstavniki ZN in držav članic Varnostnega sveta ZN so v torek izražali zaskrbljenost zaradi nadaljevanja iranskega jedrskega programa in naraščanja zalog oplemenitenega urana. Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je pozvala k nujni obnovitvi pogajanj. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je že pred tem poročala, da je Iran edina država brez jedrskega orožja, ki ima oplemeniten uran do 60 odstotkov, za izdelavo jedrske bombe pa ga je potrebno oplemenititi do 90 odstotkov.

PORT VILA - V potresu z magnitudo 7,3, ki je v torek prizadel Vanuatu in povzročil ogromno gmotno škodo, je življenje izgubilo najmanj 14 ljudi, so sporočile oblasti tihomorske otoške države. Iskanje preživelih se medtem nadaljuje. Danes naj bi na arhipelag prispele tudi reševalne ekipe iz Avstralije in Nove Zelandije.

NEW YORK - Republikanec Donald Trump je v torek dobil podporo elektorjev iz posameznih zveznih držav ZDA v skladu z izidi predsedniških volitev 5. novembra. Elektorske glasove bodo formalno potrdili v kongresu 6. januarja, Trump pa bo na položaj prisegel 20. januarja.

BRUSELJ - Svet EU je dokončno potrdil dogovor o enoletni preložitvi začetka izvajanja uredbe EU o krčenju gozdov. Države in podjetja bodo imele dodatno leto dni časa, da se pripravijo na prepoved prodaje izdelkov iz izkrčenih gozdov.