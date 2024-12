Pregled - šport, 17. 12. (torek)

VARŠAVA - Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov zabeležili četrti poraz. V Varšavi jih je po pričakovanju premagala vodilna in še edina neporažena ekipa skupine A, ekipa Projekta Varšave, boljša je bila z izidom 3:0. Varovanci Matjaža Hafnerja, ki so igrali brez prostega igralca Janija Kovačiča in sprejemalca Mateja Köka, so bili ves čas tekme v zaostanku, kljub borbeni igri pravih možnosti niso imeli.

BANGKOK - Od 22. avgusta do 7. septembra 2025 bo na Tajskem potekalo svetovno prvenstvo v odbojki za ženske. Med svetovno elito bodo prvič nastopile tudi slovenske odbojkarice, ki bodo igrale v skupini D, skupaj z ZDA, Češko in Argentino, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Žreb skupin je bil danes v tajski prestolnici Bangkoku.

DOHA - Brazilski napadalec Real Madrida Vinicius Junior je na slovesnosti v Dohi prejel nagrado Mednarodne nogometne zveze (Fife) za najboljšega nogometaša leta, medtem ko so pri ženskah za najboljšo razglasili Barcelonino zvezno igralko Aitano Bonmati, ki je nagrado prejela že drugič zapovrstjo.

Brazilec je nagrado prevzel osebno, saj je s svojim klubom v Katarju, kjer bo v sredo igral finale medcelinskega pokala proti mehiški Pachuci. Vinicius je na prestolu nasledil Lionela Messija, dobitnika zadnjih dveh nagrad, ki je bil tudi letos med nominiranci.

LJUBLJANA - Košarkarji grškega Panathinaikosa so v 16. krogu evrolige zanesljivo premagali tekmece iz Milana s 103:74. Američan s slovenskim potnim listom Josh Nebo zaradi poškodbe ni igral za italijansko ekipo. Alba je v Berlinu izgubila proti litovskemu Žalgirisu s 66:86, Slovenec Žiga Samar pa pri nemški ekipi ni dobil priložnosti za dokazovanje. Pariz je v svoji Adidas Areni izgubil proti madridskemu Realu z 85:96 in prvo mesto prepustil Monacu, ki je zanesljivo premagal tretjeuvrščeni Bayern iz Münchna s 93:74. Obe ekipi imata razmerje zmag in porazov 11-5. Španska Baskonia v Beogradu ni imela nobenih težav z izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva, na koncu je zmagala s 95:85. Barcelona je v Blaugrani zasenčila Fenerbahče za končno zmago z 90:63, Partizan pa je v Beogradu klonil proti francoskemu Asvelu z 79:82.

MOSKVA - V 33. letu starosti je v Moskvi v Rusiji umrl nekdanji latvijski košarkarski reprezentant Janis Timma, ki je med drugim igral za Zenit iz Sankt Peterburga, Baskonio, Olympiacos, moskovski Himki, Unics, poroča portal basketnews.com. Timma naj bi naredil samomor, njegova smrt naj ne bi bila povezana s kaznivim dejanjem, še piše portal. Na klubski ravni je med letoma 2017 in 2021 odigral 96 tekem v evroligi, nastopal je tudi v drugih evropskih tekmovanjih. Nazadnje je bil član moštva Monbus Obradoiro v španski ligi ACB.

LJUBLJANA - Najboljši športniki leta 2024 med invalidi so strelec Franček Gorazd Tiršek, lokostrelka Živa Lavrinc in lokostrelska ekipa Lavrinc - Dejan Fabčič. Priznanja za iztekajoče se leto so pri krovni organizaciji, Zvezi za šport invalidov - Paralimpijskem komiteju Slovenije podelili danes v Ljubljani. Vsi dobitniki priznanj so se najbolj izkazali na letošnji paraolimipjskih igrah v Parizu. Tiršek je osvojil zlato medaljo z zračno puško, kar je zanj že peta medalja na dosedanjih igrah, a prva zlata. Lavrinc in Fabčič pa sta v konkurenci mešanih lokostrelskih ekip osvojila bronasto medaljo.

Za Tirška je nagrada za najboljšega športnika leta že osma, Fabčič in Lavrinc pa sta prestižni priznanji dobila prvič.