Pregled - svet, 17. 12. (torek)

MOSKVA - V eksploziji pred enim od poslopij na jugovzhodu ruske prestolnice je bil ubit poveljnik enote za kemično, biološko in radiološko orožje Igor Kirilov. Umrl je skupaj s svojim namestnikom, ko je ob njunem odhodu iz stavbe eksplodirala naprava, podtaknjena v električnem skiroju. Za umorom stoji Ukrajina, je povedal ukrajinski varnostni vir. Rusija je primer označila za teroristično dejanje in odgovornost pripisala Zahodu.

DOHA - V Katarju se nadaljujejo prizadevanja za prekinitev ognja v Gazi. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je menil, da bližje dogovoru še niso bili. Tudi neimenovan visok predstavnik Hamasa je potrdil, da pogajanja napredujejo. Kac sicer zahteva, da bi Izrael ohranil varnostni nadzor nad Gazo, Hamas pa vztraja pri popolnem in trajnem koncu vojne, umiku izraelske vojske z območja Gaze, vrnitvi razseljenih in obsežni izmenjavi zapornikov in talcev.

NEW YORK - Posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen je v Varnostnem svetu ZN opozoril, da se spopadi v Siriji kljub padcu režima predsednika Bašarja al Asada niso končali. Izpostavil je spopade na severu Sirije med Kurdi in islamističnimi skupinami, ki jih podpira Turčija. ZDA si sicer še vedno prizadevajo za premirje med njimi. Ob tem se nadaljujejo tudi napadi izraelskih sil, ki so kmalu po padcu Asadovega režima vdrle na sirsko ozemlje na Golanski planoti.

ANKARA - EU bo Turčiji namenila dodatno milijardo evrov pomoči za oskrbo sirskih beguncev, je po srečanju s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poudarila je, da bo EU okrepila neposredne stike z novimi sirskimi oblastmi. Erdogan je dodal, da se EU in Turčija strinjata glede ohranjanja suverenosti in ozemeljske celovitosti Sirije, ter pozval k sodelovanju mednarodne skupnosti pri obnovi države.

STRASBOURG - Evropska unija bo znova odprla svoje predstavništvo v Damasku, je v nagovoru v Evropskem parlamentu potrdila visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas. Odposlanec unije je pred tem v ponedeljek opravil pogovore z novimi sirskimi oblastmi in predstavniki civilne družbe, še prej pa so stike z novimi sirskimi oblastmi pod vodstvom islamističnih upornikov vzpostavile tudi ZDA, Nemčija in Združeno kraljestvo.

STRASBOURG - Evropski parlament je voditeljema venezuelske opozicije Edmundu Gonzalezu Urrutii in Marii Corini Machado podelil nagrado Saharov za svobodo misli. Priznanje sta prejela za svoja prizadevanja za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije v domovini. Na podelitvi sta se oba zavzela za nadaljevanje boja za demokracijo v Venezueli in kritizirala režim predsednika Nicolasa Madura, čigar zmage na julijskih predsedniških volitvah ne priznavata.

BRUSELJ - Evropska komisija je začela postopek proti TikToku zaradi suma, da je Rusija družbeno omrežje uporabila za vpliv na izid kasneje razveljavljenih predsedniških volitev v Romuniji. Z njim želijo ugotoviti, ali je TikTok kršil akt o digitalnih storitvah, ker ni obravnaval sistemskih tveganj glede integritete volitev. Postopek se bo osredotočil na TikTokove priporočilne sisteme ter politike glede političnih oglasov in plačanih političnih vsebin.

LVOV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na srečanju s poljskim premierjem Donaldom Tuskom v Lvovu pozval zahodne zaveznice, naj okrepijo vojaško pomoč Ukrajini. Tusk je medtem obljubil, da bo Varšava branila ukrajinske interese in poskrbela, da morebitni mirovni pogovori ne bodo pripeljali do nepravičnih odločitev. Zelenski bo v četrtek o krepitvi podpore Ukrajini razpravljal tudi z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem in več evropskimi voditelji.

KIJEV - Ukrajinska varnostna služba (SBU) je sporočila, da je razbila mrežo agentov, ki naj bi delali za ruske obveščevalce in skušali ugotoviti lokacije bojnih letal F-16 v Ukrajini. Agenti naj bi delovali v petih ukrajinskih regijah, njihov vodja pa se je nahajal v regiji Dnipropetrovsk in je pridobljene informacije posredoval ruskim obveščevalcem. Izvajali naj bi tudi izvidniške operacije na položajih ukrajinskih sistemov zračne obrambe.

BERLIN - Nemška konservativna opozicijska unija CDU/CSU se je dogovorila o skupnem volilnem programu za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 23. februarja. Svoj program so objavili tudi vladajoči socialdemokrati (SPD). Oboji poudarjajo krepitev gospodarske konkurenčnosti, do razlik pa med drugim prihaja pri davčni politiki. Glede na ankete je CDU/CSU v prednosti tako pred strankami razpadle koalicije SPD, Zelenih in liberalcev kot pred skrajno desno Alternativo za Nemčijo.

GRADEC - Skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) bodo prvič po času Jörga Haiderja vodili deželno vlado v Avstriji. Na avstrijskem Štajerskem so se namreč svobodnjaki, ki so zmagali na deželnih volitvah 24. novembra, po le dveh tednih pogajanj dogovorili za sodelovanje s konservativno Ljudsko stranko (ÖVP). Novi deželni glavar bo svobodnjak Mario Kunasek. FPÖ in ÖVP bosta vlado v Gradcu vodila pod sloganom Močna Štajerska, varna prihodnost.

BRUSELJ - Albanija je v okviru pristopnih pogajanj z EU odprla nov sklop pogajalskih poglavij, posvečen zunanji politiki. Albanski premier Edi Rama je izrazil željo, da bi nove sklope odprli spomladi. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pripravljena podpreti odprtje preostalih sklopov do konca leta 2025. Prvi sklop pogajalskih poglavij, vezanih na vladavino prava, je Albanija odprla 15. oktobra, s čimer so se tudi začeli vsebinski pogovori med Tirano in Brusljem.

BRUSELJ - EU je pozvala Srbijo, naj ji pošlje stališči za pogajanja o dveh poglavjih v okviru pristopnega procesa, s čimer je Beograd storil korak k odprtju novega sklopa pogajalskih poglavij. Srbske oblasti so v odzivu sporočile, da imajo stališči že pripravljeni, odprtje novega sklopa pa pričakujejo v prvih mesecih leta 2025. Med državami članicami sicer še ni soglasja o odprtju tretjega tematskega sklopa v pogajanjih s Srbijo, ki je posvečen gospodarski konkurenčnosti.

DUBLIN - Irski organ za varstvo osebnih podatkov DPC je ameriškemu tehnološkemu velikanu Meta naložil 251 milijonov evrov globe zaradi napak pri zaščiti podatkov, katerih posledica so bili vdori v račune družbenega omrežja Facebook. V dveh tednih leta 2018 je nepooblaščenim uporabnikom uspelo vdreti v približno 29 milijonov računov po vsem svetu. Zaradi napake so bili izpostavljeni osebni podatki, kot so elektronski naslovi, telefonske številke, lokacije in kraji zaposlitve.

STRASBOURG - Evropski parlament je za novo evropsko varuhinjo človekovih pravic izvolil Portugalko Tereso Anjinho. Na tajnem glasovanju je v drugem krogu prejela 344 glasov poslancev. Anjinho je članica nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam, pred tem pa je bila namestnica varuha človekovih pravic na Portugalskem. Na predstavitvi v pristojnem parlamentarnem odboru se je zavezala, da bo okrepila zaupanje med EU in njenimi državljani.