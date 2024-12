Predlog novele zakona o financiranju občin širi dostop do sredstev za občine

Ljubljana, 17. decembra - Predlog novele zakona o financiranju občin, ki čaka na obravnavo v DZ, po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Jureta Trbiča širi dostop občin do sredstev prek proračuna in zadolževanja. Ključna sprememba predloga je trajnost sredstev za zmanjševanje objektivnih razlik med občinami, je ocenil na novinarski konferenci.

Začasna zagotovitev dodatnih sredstev za zmanjševanje razlik je sedaj del zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2025 in 2026. Za zmanjševanje objektivnih razlik med občinami bodo letos dodatno namenili skoraj 50 milijonov evrov.

To bi omogočil novi način izračuna višine povprečnine in razdelitve 1,5 odstotka dohodnine, in sicer po modelu, ki predvideva več denarja za bolj obremenjene občine, torej za tiste z več stroški. "Ta model ne favorizira samo 20 največjih občin," je dejal vodja sektorja za lokalno samoupravo na ministrstvu Roman Lavtar.

Predlagajo tudi večji obseg možnega zadolževanja občin, in sicer z desetih na 15 odstotkov pri mednarodnih razvojnih bankah, kjer je ustanoviteljica oziroma solastnica Republika Slovenija. Hkrati pa predlog zakona uvaja nov postopek v primerih, ko bi bila občina trajneje nelikvidna ali prezadolžena.

Predlog zakona spreminja tudi način sofinanciranja občin z evidentiranimi romskimi naselji. Občine z omenjenimi naselji skladno s predlogom novele zakona dodatnih sredstev ne bodo dobile, dokler ne bodo Uradu za narodnosti RS oddale poročila o namenski porabi denarja za romsko skupnost.

Sredstva bodo tako dodelili za investicije, povezane s prostorskim urejanjem in komunalno opremljenostjo romskih naselij, lažjo dostopnost do stanovanj romskih družin v občini, stroške ustvarjanja pogojev za vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanja ter stroškom lastnega deleža sredstev društvenih organizacij Romov oziroma drugih organizacij za izvajanje programov in projektov.

Predlog uvaja tudi novi način določitve višine teh sredstev. Skladno s trenutno ureditvijo prejmejo večje občine več denarja, ne glede na število romskih naselij, je dejal Lavtar. "Ta način razdelitve je po moje v temelju nepravičen, ker ne odraža sistema ali velikosti problema," je povedal.

Tako predlagajo, da se sredstva občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini 4,2 odstotka skupne primerne porabe občin z evidentiranimi romskimi naselji. Delež sredstev za sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji se za posamezno občino izračuna na podlagi petih meril. Med temi so denimo ocenjeno število Romov v občini in značilnosti občin.

Kot je še dejal Lavtar, bo skupni znesek sofinanciranja ostal enak kot sedaj. Letos je za skupno 25 občin predvidenih 8,6 milijona evrov dodatnega denarja, kažejo podatki Urada vlade za narodnosti RS.

Po besedah ministra za javno upravo Franca Propsa je bilo usklajevanje predloga novele zakona z reprezentativnimi združenji občin in znotraj ministrstva dolgotrajno. "S tem je vlada pokazala, da zna prisluhniti tudi zahtevam lokalnih skupnosti," je zatrdil minister Props.