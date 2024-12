Vlada potrdila predlog novele zakona o financiranju občin

Ljubljana, 12. decembra - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o financiranju občin, ki vključuje nov način izračuna višine povprečnine in razdelitve 1,5 odstotka dohodnine zaradi zmanjševanja objektivnih razlik med občinami. Predvideva namensko porabo sredstev za sofinanciranje občin z romskimi naselji, omogoča izdajo občinskih obveznic in zadolževanje v tujini.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, s predlogom novele zakona občinam namenjajo dodatna sredstva za zmanjševanje "objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin in povzročajo razlike med prihodki občine in njenimi stroški za izvajanje zakonsko določenih nalog".

Pri tem so pojasnili, da so oktobra potekala srečanja med ministrstvoma za javno upravo in finance ter reprezentativnimi združenji občin. Rezultat dogovora je bila določitev novega načina izračuna višine povprečnine in razdelitve 1,5 odstotka dohodnine zaradi zmanjševanja objektivnih razlik med občinami, kar je zdaj vključeno v novelo. "Sedanja začasna rešitev, določena z zakonom o izvrševanju proračuna za 2025 in 2026, bo s sprejemom novele postala trajna," so zapisali.

Med z novelo predlaganimi rešitvami so navedli še pravno podlago za zadolževanje občin za infrastrukturne projekte, ki jih imajo vključene v občinske proračune, tudi pri mednarodnih razvojnih bankah, katerih članica je Slovenija. Gre za Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), Evropsko investicijsko banko (EIB) in Razvojno banko Sveta Evrope (CEB).

Občinam se ob vnaprejšnjem soglasju ministrstva za finance omogoča tudi izdaja občinskih obveznic. Ob tem se zvišuje največji obseg možnega zadolževanja občine z desetih na 15 odstotkov. Predlog novele zakona pa predvideva tudi nov postopek v primerih, ko bi bila občina trajneje nelikvidna ali prezadolžena.

Prav tako želijo z novimi kazalniki razvitosti občin doseči objektivnejšo oceno razvitosti posameznih občin. Predlog prinaša širši nabor kazalnikov za določanje razvitosti občin, ki se ugotavlja vsaki dve leti in služi kot podlaga na primer pri določanju sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji in za določanje stopnje sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, so navedli.

Predlog novele so imeli ministri na mizi že pred dvema tednoma, a so obravnavo prekinili, da bi vse ukrepe, ki se tičejo reševanja romskih vprašanj, obravnavali skupaj. Namen novele je namreč tudi zagotoviti namensko porabo sredstev za sofinanciranje občin z evidentiranimi romskimi naselji. Tako določajo kriterije, na podlagi katerih bodo omenjena sredstva razdelili med občine z evidentiranimi romskimi naselji.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je na novinarski konferenci po seji vlade napovedal, da bo ministrstvo za javno upravo predlagane rešitve podrobneje predstavilo na novinarski konferenci v petek ali v začetku prihodnjega tedna.

Vsebina novele je po njegovih besedah usklajena s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Kot so zapisali v sporočilu, omenjeni združenji predstavljata 195 občin. Poleg njiju pa občine zastopa še Združenje občin Slovenije.