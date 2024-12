V +MSUM tudi o stanovanjski problematiki za različne spole in rase

Ljubljana, 18. decembra - Zavod Maska v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) prireja dvodnevno serijo dogodkov z naslovom Dinamike skrbi, v sklopu katere nastopajoči raziskujejo stanovanjsko problematiko, težave plačanega skrbstvenega dela v okviru seksualnih in negovalnih dejavnosti, izzive uprizoritvene umetnosti in vprašanja razreda, rase in spola.