Društvo za sodobni ples ob jubileju z razstavo 30 let lepote, znoja in žuljev

Ljubljana, 5. decembra - Društvo za sodobni ples Slovenije ob letošnji 30-letnici v +MSUM drevi odpira razstavo 30 let lepote, znoja in žuljev. Na ogled bo serija video intervjujev in selekcija temeljnih arhivskih gradiv, raziskav in publikacij, ki jih hrani začasni slovenski plesni arhiv. Odprtju razstave bo sledila premiera plesne predstave Konstelacije prizadevanj.