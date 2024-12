HRW paravojaške sile v Sudanu obtožuje spolnega nasilja

New York, 16. decembra - Mednarodna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je obtožila sudanske paravojaške sile (RSF) in zavezniške milice, ki se že več kot leto in pol bojujejo proti sudanski vojski, da na jugu države množično izvajajo spolno nasilje. HRW v danes objavljenem poročilu navaja primere posilstev, tudi spolnega suženjstva.