Guterres v Varnostnem svetu opozoril na humanitarno katastrofo v Sudanu

New York, 28. oktobra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes na zasedanju Varnostnega sveta ZN opozoril na ogromno humanitarno katastrofo v Sudanu in poudaril nujno potrebo po takojšnjem prenehanju sovražnosti ter neoviranem humanitarnem dostopu. To je v svojem nastopu med drugim poudaril tudi veleposlanik Samuel Žbogar.