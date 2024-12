Pregled - šport, 15. 12. (nedelja)

PEKING - Nemka Katharina Schmid je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu na Kitajskem in še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Druga je bila Slovenka Ema Klinec, tretja pa Avstrijka Lisa Eder. Na petem mestu je končala Nika Prevc, ki je v pokalu druga. Tina Erzar je bila 27. Brez finalne serije je na 32. mestu ostala Taja Bodlaj. Nika Vodan je v kvalifikacijah končala na 41. mestu.

STUTTGART - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je na drugi posamični tekmi svetovnega pokala v nemškem Titisee-Neustadtu s četrtim mestom prišel do svoje najboljše uvrstitve v sezoni. Lanišek je za tretjim mestom zaostal za vsega štiri desetinke točke. V finalu sta nastopila še dva Slovenca. Domen Prevc je končal na 22. mestu, Timi Zajc je bil 27. Žak Mogel je izpadel v kvalifikacijah.

HOCHFILZEN - Slovenski biatlonci in biatlonke so navdušili na tekmi svetovnega pokala v Hochfilznu in osvojili odlični četrti mesti v štafeti. Oboji so dosegli izid sezone in enega najboljših v zadnjih letih. Slovenke so na ženski štafetni preizkušnji 4 x 6 km nastopile v postavi Lena Repinc, Klara Vindišar, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. Slovenci pa so na štafetni preizkušnji 4 x 7,5 km nastopili v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar in Lovro Planko.

BUDIMPEŠTA - Norveška ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na evropskem prvenstvu na Madžarskem ter v Avstriji in Švici. Na finalni tekmi na Dunaju je premagala Dansko z 31:23. Na tekmi za tretje mesto je bila Madžarska boljša od Francije s 25:24. Slovenske rokometašice so na EP osvojile deseto mesto. Kapetanka slovenske rokometne reprezentance Tjaša Stanko je bila izbrana v idealno postavo prvenstva.

BUDIMPEŠTA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu med 27. novembrom in 14. decembrom prihodnje leto na Nizozemskem in v Nemčiji pomerila proti Srbiji. Prva tekma bo 9. ali 10. aprila prihodnje leto v Sloveniji, povratna pa 12. ali 13. aprila v Srbiji.

BEAVER CREEK - Sofia Goggia je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Beaver Creeku v ZDA. To je prva zmaga za Italijanko po poškodbi noge, zaradi katere je izpustila odločilni del minule sezone. Na tekmah v Koloradu je nastopila tudi slovenska šampionka Ilka Štuhec. Mariborčanka je po 10. mestu na smuku, superveleslalom končala kot 20.

VAL D'ISERE - Norvežan Henrik Kristoffersen je zmagovalec slaloma alpskih smučarjev za svetovni pokal v Val d'Iseru. Edini Slovenec na startu Tijan Marovt se ni uvrstil v drugo vožnjo.

DAVOS - Norveška smučarska tekačica Astrid Oeyre Slind je zmagovalka 20 km dolge preizkušnje s klasičnim korakom v švicarskem Davosu. Na moški preizkušnji je zmagal Norvežan Martin Loewstroem Nyenget. Na tekmi sta nastopila dva slovenska tekača, oba sta bila med dobitniki točk. Miha Ličef je bil 43., Vili Črv pa je zasedel 47. mesto.

BUDIMPEŠTA - Slovenski plavalec Sašo Boškan je za konec svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Budimpešti osvojil končno 25. mesto in lani doseženi lastni državni rekord na 200 metrov prosto popravil za kar 78 stotink sekunde.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije 1 (skupina A) na Bledu dosegla drugo zmago in si zagotovila obstanek v tem kakovostnem razredu. Za slovo od Bleda so Slovenci v zadnji tekmi premagali Madžare s 7:4.

BRATISLAVA - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je z visokim porazom končala tretji del kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah 2026. V kvalifikacijski skupini D v Pieštanyju na Slovaškem je klonila z domačo ekipo z 0:14. V drugi krog je napredovala Slovaška.