Pregled - svet, 15. 12. (nedelja)

RIM - Več tisoč ljudi je v soboto v Rimu protestiralo proti spornemu vladnemu predlogu zakona o varnosti, za katerega demonstranti trdijo, da ogroža pravico do mirnega protesta. Po besedah organizatorjev se je protestnega shoda v italijanski prestolnici udeležilo kakih 50.000 ljudi. Predlog zakona določa, da je blokiranje cest in železnic kaznivo dejanje, vključuje pa tudi ukrepe za kaznovanje organizatorjev ali udeležencev nemirov v zaporih ter hitrejše postopke za izpraznitev nezakonito zasedenih objektov.

DAMASK/TEL AVIV - Vodja sirskih islamističnih upornikov Ahmed al Šara je v soboto obsodil izraelske napade na Sirijo, a obenem dodal, da je njegova država preveč izčrpana za novo vojno. Izrael je nato v večernih urah in ponoči izvedel nov obsežen val napadov na sirskem ozemlju. Izraelska vojska je tako v tem tednu izvedla več sto raketnih napadov na Sirijo, njene enote pa se trenutno nahajajo okoli 40 kilometrov od Damaska. Izraelska vlada je tudi odobrila načrte, ki predvidevajo krepitev naselbin na zasedeni sirski Golanski planoti s ciljem podvojitve števila tamkajšnjih prebivalcev.

GAZA/RAMALA - Izraelska vojska je v zadnjih dveh dneh Gazi ubila več kot 70 Palestincev, med drugim je znova ciljala eno izmed nekdanjih šol z razseljenimi civilisti. Palestinsko zunanje ministrstvo ob tem opozarja tudi na zaostrovanje razmer na zasedenem Zahodnem bregu, kjer da Izrael z enostranskimi in nezakonitimi potezami krepi in širi etnično čiščenje ter postopno aneksijo.

DAMASK/ANKARA - En teden po strmoglavljenju sirskega predsednika Bašarja al Asada je turški obrambni minister Yasar Güler izrazil pripravljenost za vojaško pomoč novim oblastem. Njegova izjava sledi sobotnem odprtju turškega veleposlaništva v Damasku. Od skupno treh milijonov Sircev, kolikor jih je po ocenah Združenih narodov v Turčiji, se jih je do petka v domovino vrnilo več kot 7500, je v soboto povedal turški notranji minister Ali Yerlikaya.

AJACCIO - Papež Frančišek je med obiskom Korzike pozval k zdravemu sekularizmu ter sodelovanju civilnih in duhovnih oblasti v korist skupnosti. Ponovil je tudi poziv za mir v svetu, med drugim v Ukrajini in Palestini. Frančiška je na ulicah glavnega mesta Ajaccio ob poostrenih varnostnih ukrepih pričakalo več tisoč ljudi, srečal se je tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

MOSKVA - Rusija bi si po prepričanju nekdanjega predsednika Dmitrija Medvedjeva lahko v prihodnosti priključila nove regije. Trenutni namestnik vodje ruskega sveta za nacionalno varnost je na sobotnem kongresu vladajoče stranke Združena Rusija to možnost označil kot "povsem verjetno". Rusija si je pred desetletjem priključila ukrajinski polotok Krim, v času trenutne agresije pa je k temu dodala še Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje.

KIJEV/MOSKVA - Rusija je poročala o novih uspehih na fronti v vzhodni Ukrajini, kjer je po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi zavzela še dve vasi. Vojaške uspehe po poročanju ukrajinskih medijev beležijo tudi ukrajinske sile, ki so med drugim v regiji Zaporožje uničile ruski vlak z gorivom. Obe strani sta znova izvedli tudi napade z droni.

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je sporočila, da se umika z mesta predsednice Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Kot je dejala, si stranka zasluži voditelja, ki ji bo lahko posvečal ves svoj čas, ob tem pa izrazila upanje, da bo to nekdanji predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki.

DUBLIN - Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da zapira veleposlaništvo v Dublinu zaradi "ekstremnih protiizraelskih politik" irske vlade. Irski premier Simon Harris je v odzivu zavrnil očitke in dejal, da njegova vlada ni usmerjena proti Izraelu, pač pa je za mir, človekove pravice in mednarodno pravo.

MOSKVA - Med neurjem v Kerškem prelivu sta se ponesrečila tankerja, so sporočile ruske oblasti. Kot so pojasnili, poteka akcija reševanja 29 ljudi in omejevanja uhajanja nafte v morje med Rusijo in priključenim ukrajinskim polotokom Krim. Po navedbah reševalcev je najmanj en mornar utonil.

PARIZ/MAPUTO - Na otočju Mayotte ob jugovzhodni obali Afrike je zaradi silovitega ciklona Chido, ki je v soboto prizadel to francosko čezmorsko ozemlje, umrlo najmanj 14 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Bojijo se, da bi bilo lahko število žrtev še višje. Ciklon se je medtem pomaknil nad afriško celino in dosegel Mozambik.

TEHERAN - Jugozahodni Iran je prizadel peščeni vihar, zaradi slabe vidljivosti pa so zaprli šole in javne ustanove, odpovedani so tudi leti v tem delu države. Nevihta iz peska in prahu je prišla iz sosednjega Iraka z delci, ki lahko privedejo do hospitalizacije zaradi težav z dihanjem. Peščeni viharji so v Iranu v zadnjih letih vse pogostejši.

SAN FRANCISCO - Prebivalci San Francisca na zahodni obali ZDA so v soboto prejeli opozorilo pred nevarnostjo tornada. Ta relativno redek pojav za Kalifornijo je nato prizadel območje južno od metropole, kjer pa je poškodoval električno omrežje in s tem povzročil električni mrk. Gorati predeli Kalifornije se medtem pripravljajo na snežne padavine.