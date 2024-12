Pregled - šport, 14. 12. (sobota)

PALMA DE MALLORCA - Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je na medijskem dnevu svoje ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe na Majorki razkril program dirk za sezono 2025. Petintridesetletnik bo nastopil tako na dirki po Italiji kot Franciji, prvič pa bo tekmovalno na kolesu februarja na Portugalskem.

PEKING - Nemka Katharina Schmid je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu, kjer so bile pred dvema letoma olimpijske igre. S tem je povečala vodstvo v skupnem seštevku. Tretja je bila branilka lanske skupne zmage Nika Prevc, četrta pa Ema Klinec.

TITISEE-NEUSTADT - Nemški smučarski skakalec Pius Paschke, vodilni v svetovnem pokalu to zimo, je zmagovalec domače tekme v Titisee-Neustadtu. To je bila za 34-letnega bavarskega veterana četrta zmaga v sezoni. Najboljši Slovenec to zimo Timi Zajc je z odličnim nastopom v finalu napredoval na peto mesto, Anže Lanišek pa na deseto.

VAL D'ISERE - Švicar Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val d'Iseru v Franciji. Slovenec Žan Kranjec je za vodilnim zaostal 45 stotink sekunde in zasedel osmo mesto.

BEAVER CREEK - Lanska skupna zmagovalka smuka Cornelia Hütter je na začetku nove sezone znova udarila. Avstrijka je v Beaver Creeku po dobri minuti in pol vožnje premagala italijansko favoritinjo Sofio Goggia na drugem in Švicarko Laro Gut-Behrami na tretjem mestu. Edina Slovenka Ilka Štuhec je na progi ptic roparic zasedla deseto mesto.

NEW YORK - Superzvezdnica alpskega smučanja Mikaela Shiffrin je preko družbenih omrežij sporočila, da je prestala malo nepričakovano operacijo po nesreči, ki jo je prejšnji mesec utrpela po grdem padcu na veleslalomu v Killingtonu.

HOCHFILZEN - Lou Jeanmonnot je zmagala na zasledovalni tekmi za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Slovenke se na strelišču niso znašle, Anamarija Lampič je ob desetih zgrešenih strelih končala na 38. mestu, mesto za njo je bila Lena Repinc s štirimi zgrešenimi tarčami, še dveh več pa ni zadela Polona Klemenčič, ki je bila 54. Slovenski as Jakov Fak je bil na moški tekmi 14.

DAVOS - Švedinja Jonna Sundling in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca sprinterske preizkušnje smučarskih tekačev v prostem slogu v Davosu. V izločilnih bojih sta bila tudi dva Slovenca, Eva Urevc v ženski konkurenci in Vili Črv v moški sta izpadla v četrtfinalu.

BUDIMPEŠTA - Slovenski plavalci v Budimpešti so na SP v 25-metrskih bazenih nastopili trikrat. Peter John Stevens se je od kariere poslovil s 36. mestom na 50 m prsno, Katja Fain je bila 18. na 400 m mešano, Sašo Boškan pa je zasedel 22. mesto.

ZAGREB - Cedevita Olimpija je vknjižila četrto zaporedno zmago v košarkarski ligi Aba in se s polovičnim izkupičkom 6-6 počasi približuje mestom, ki vodijo v četrtfinale. V Zagrebu je težje od pričakovanj premagala Cibono s 75:66. Manj uspešna je bila Krka, ki je na domačem terenu izgubila proti Igokeji z 80:85.

NEW YORK - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh premagali New York Rangers s 5:1. V kultni dvorani Madison Square Garden je slovenski as Anže Kopitar ob zmagi kraljev dosegel dve podaji.