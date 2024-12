Pregled - svet, 14. 12. (sobota)

SEUL - Južnokorejski poslanci so glasovali za odstavitev predsednika Yoon Suk-yeola zaradi njegove nedavne razglasitve vojnega stanja v državi. Za odstavitev so v 300-članskem parlamentu glasovali 204 poslanci, uradno mora sedaj o njej odločiti še ustavno sodišče, ki se sestane že v ponedeljek. Dolžnosti predsednika je začasno prevzel premier Han Duck-soo. Yoon je v odzviu sporočil, da svojo politično pot ustavlja le začasno.

TBILISI - Volilni kolegij, v katerem ima večino vladajoča stranka Gruzijske sanje, je ob bojkotu opozicije za predsednika Gruzije izvolil 53-letnega kandidata stranke, skrajno desnega politika in nekdanjega nogometaša Mihaila Kavelašvilija. Opozicija je volitve podobno kot oktobrske parlamentarne označila za nelegitimne, sedanja predsednica Salome Zurabišvili pa je že vnaprej napovedala, da ne bo odstopila.

AKABA - Zunanji ministri osmih arabskih držav, ameriški minister Antony Blinken visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas so pozvali k mirnemu prenosu oblasti v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada. Cilj naj bi bil oblikovanje vključujoče vlade. Zvrstili so se tudi pozivi k ohranitvi delovanja institucij. Blinken je potrdil, da so bile ZDA že v stiku z vodilno uporniško skupino Hajat Tahrir al Šam.

DAMASK - Izraelska vojska je po navedbah Sirskega observatorija za človekove rpavice izvedla nov niz napadov na vojaške cilje v Siriji, s katerimi si prizadeva uničiti ostanke opreme poražene sirske vojske po padcu režima Bašarja al Asada. Izraelski napadi naj bi med drugim so uničili znanstveni inštitut in druge vojaške objekte v Barzehu na severu Damaska.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala napade na Gazo. V mestu Deir al Balah je bilo v napadih ubitih deset ljudi, več deset je bilo ranjenih. Še sedem žrtev so terjali napadi na mesto Gaza. V Dženinu na Zahodnem bregu so medtem izbruhnili spopadi med varnostnimi silami Palestinske uprave in oboroženimi borci, v katerih je bil ubit pripadnik Hamasa.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je po strmoglavljenju sirskega predsednika Bašarja al Asada v petek obljubil pomoč pri obnovi Sirije, uničene v državljanski vojni. Sircem v Nemčiji, ki so se vključili v družbo, pa je zagotovil, da ostajajo dobrodošli.

ATENE - Pri grški Kreti je v zgodnjih jutranjih urah potonil čoln z migranti, pri čemer je umrlo pet ljudi, še okrog 40 ljudi po navedbah grške obalne straže pogrešajo. Iz morja jim je uspelo rešiti 39 ljudi, v več drugih reševalnih akcijah pa še skoraj 100. Na območju je ob pomoči ladij in helikopterjev potekala obsežna operacija iskanja in reševanja.

KIJEV/Moskva - Ukrajina je sporočila, da je napadla naftni terminal v regiji Orjol na zahodu Rusije. Po navedbah lokalnega guvernerja je na območju ob obsežnem napadu z droni izbruhnil požar. Guverner regije Belgorod pa je poročla o smrtni žrtvi ukrajinskega napada. V Hersonu na jugu Ukrajine sta medtem v ruskem obstreljevanju umrla dva človeka.

RIM - V Italiji so začele veljati strožje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov. Med drugim Italija še posebej zaostruje kazni zaradi vožnje pod vplivom drog in alkohola, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in prekoračitve hitrosti ter za tiste, ki na cesti zapustijo žival. Vlada želi z ostrejšo kaznovalno politiko zmanjšati število smrtnih žrtev na cestah.

RIM - Italijanska vlada je argentinskemu predsedniku Javierju Mileiju in njegovi sestri Karini zaradi italijanskih korenin v petek po navedbah več virov podelila italijansko državljanstvo. Odločitev je naletela na kritike v opoziciji, ki si že dlje časa prizadeva za olajšanje dostopa do državljanstva otrokom priseljencev, rojenih v Italiji.

BARCELONA - Ustanovitelj španske oblačilne verige Mango Isak Andic je umrl po padcu v gorah v bližini Barcelone. Začetki Manga segajo v leto 1984, ko je Andic s pomočjo brata Nahmana odprl prvo trgovino na aveniji Paseo de Gracia v Barceloni. Družba je zrasla v eno največjih mednarodnih verig trgovin z oblačili.

BANGKOK - Na festivalu v severni tajski provinci Tak, ki meji na Mjanmar, je v petek zvečer odjeknila eksplozija. Tri osebe so izgubile življenje, še 48 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila policija, ki je v povezavi z incidentom aretirala dve osebi. Eden od njiju naj bi bil pripadnik Karenske nacionalne zveze (KNU), oborožene uporniške skupine v Mjanmaru.

NEW YORK - V ZDA se je po umoru direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona vnela razprava o delovanju celotnega sistema in v petek je glavni izvršni direktor starševskega podjetja Andrew Witty za New York Times priznal, da sistem ne deluje dobro za ljudi. Zagotovil je, da je njihovo podjetje pripravljeno sodelovati z vsemi, da najdejo način za zagotavljanje kakovostnega zdravljenja z nižjimi stroški.