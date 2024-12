Objavljen javni razpis za razvoj programa za premagovanje anksioznosti otrok in mladostnikov

Ljubljana, 13. decembra - Ministrstvo za zdravje je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za razvoj programa za premagovanje anksioznosti otrok in mladostnikov. Sredstva za sofinanciranje projekta za leti 2025 in 2026 v okviru javnega razpisa znašajo skupno največ do 417.000 evrov brez DDV. Rok za oddajo vlog pa je 10. januar do 12. ure.