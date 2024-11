V združenju za otroško psihiatrijo opozarjajo na alarmantno dolge čakalne dobe za prvo obravnavo

Ljubljana, 29. novembra - V Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo opozarjajo na alarmantno dolge čakalne dobe za prvo obravnavo v otroški in mladostniški psihiatriji. Po njihovih navedbah so se čakalne dobe v zadnjem letu pri stopnji zelo hitro podaljšale za dodatna dva meseca, pri stopnji redno pa za dodatnih šest mesecev, so zapisali v sporočilu za javnost.