Skavti bodo danes v Slovenijo prinesli Luč miru iz Betlehema

Ljubljana, 14. decembra - Slovenski skavti bodo danes v katedrali na Dunaju prevzeli Luč miru iz Betlehema in jo nato prinesli v Slovenijo. V nedeljo bodo skavti nato Luč miru ponesli do vseh svojih lokalnih enot, ti pa jo bodo v naslednjih dveh tednih ponesli do ljudi in jo delili tudi z najvišjimi predstavniki države. Letošnjo akcijo bo ponovno spremljal dobrodelni namen.