Ob koncu leta dobrodelne akcije za ljudi v stiski

Ljubljana, 30. novembra - Ob koncu leta se vrstijo dobrodelne akcije, na katerih različne organizacije in podjetja po vsej Sloveniji zbirajo materialno in finančno pomoč za posameznike in družine v stiski, pa tudi različna društva. Prispevate lahko na različnih dobrodelnih prireditvah ali pa ob nakupu v kateri od trgovin. Vrstijo se tudi donacije podjetij.