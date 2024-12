Mariborska knjižnica z Umovadbo v pomoč pri krepitvi spomina in drugih veščin

Maribor, 14. decembra - Mariborska knjižnica je lani v sodelovanju z Zavodom Aloja vzpostavila program Umovadba, ki je namenjen posameznikom z upadom spoznavnih sposobnosti ter tistim, ki želijo te sposobnosti ohranjati in krepiti. Udeleženci s pomočjo iger in didaktičnih pripomočkov krepijo spomin, motoriko, senzomotoriko, senzorne zaznave in govorne veščine.