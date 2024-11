Ob dnevu splošnih knjižnic nagradili knjižnice

Celje, 20. novembra - Ob današnjem dnevu splošnih knjižnic so v Osrednji knjižnici Celje podelili nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte knjižnic, ki na poseben in inovativen način zbližujejo knjige in bralce. Prejele so jih Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mariborska knjižnica in Valvasorjeva knjižnica Krško.