Pregled - šport, 12. 12. (četrtek)

Ljubljana, 12. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 12. decembra.

CAREZZA - Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je osvojil drugo mesto na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v Carezzi ter povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Od Celjana je bil boljši le Bolgar Radoslav Jankov. Gloria Kotnik je zasedla 7. mesto.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v petem krogu konferenčne lige doma izgubili proti belgijski ekipi Cercle Brugge z 1:4. Za goste sta v prvem polčasu zadela Kazeem Olaigbe in Felipe Augusto, vmes je izenačil Alejandro Blanco, v drugem pa sta zmago ob terenski premoči zaradi izključitve Thalissona potrdila Kevin Denkey in Olaigbe.

LIMASSOL - Nogometaši Celja so v 5. krogu ligaškega dela konferenčne lige v Limassolu izgubili proti Pafosu z 0:2. Celjani so zapravili številne lepe priložnosti v prvem polčasu, za nameček pa je Mark Zabukovnik v 25. minuti zapravil enajstmetrovko. V drugem polčasu sta za zmago domačih zadela Vlad Dragomir in Joao Correia.

TRONDHEIM - Slovenska futsalska reprezentanca je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2026 v Trondheimu premagala domačo Norveško z 2:1.

PIEŠTANY - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je v prvem krogu tretjega dela kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah 2026 v skupini D premagala Islandijo s 3:2.

BLED - Slovenska moška hokejska reprezentanca do 20 let je na Bledu izgubila tudi tretjo tekmo svetovnega prvenstva divizije 1 - skupina A. Tokrat je bila od varovancev Mitje Šivica boljša Avstrija s 3:2.

MALMO - Slovenska reprezentanca v florbolu je svetovno prvenstvo v švedskem Malmöju končala na 13. mestu po zmagi na tekmi za končno razvrstitev na 13. mesto proti Tajski s 6:4.

SINGAPUR - Indijski najstnik Gukesh Dommaraju je postal svetovni prvak v šahu. V zadnji, 14. partiji svetovnega prvenstva v Singapurju je s črnimi figurami premagal branilca naslova Kitajca Ding Lirena ter postal najmlajši absolutni prvak v klasičnem šahu.