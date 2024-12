Pregled - svet, 12. 12. (četrtek)

BRUSELJ - Notranji ministri držav članic EU so sprejeli odločitev, da se na kopenskih mejah Bolgarije in Romunije z drugimi članicami schengenskega območja in na meji med njima 1. januarja 2025 odpravi nadzor. Bolgarija in Romunija sta v skupnem sporočilu menili, da gre za zgodovinsko odločitev.

BRUSELJ - Novi evropski komisar za migracije Magnus Brunner se je na zasedanju notranjih ministrov zavzel za spodbujanje prostovoljnega vračanja Sircev v domovino po padcu režima Bašarja al Asada. Podprl je tudi možnost finančnih spodbud za sirske državljane, ki se želijo vrniti. Glede prisilnega vračanja Sircev v domovino je treba biti medtem po njegovem mnenju pazljiv.

VARŠAVA - Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom na Poljskem pozval k iskanju poti do miru v Ukrajini, ki bi upoštevala tako interese Kijeva kot EU. S poljskim premierjem Donaldom Tuskom sta razpravljala tudi o možnosti napotitve mirovnih sil v Ukrajino v primeru prekinitve ognja. Kot je dejal Tusk, Poljska tega za zdaj ne načrtuje.

BRUSELJ - Članice zveze Nato morajo v luči vse večje grožnje Rusije zvišati izdatke za obrambo, da bi s tem preprečile morebiten izbruh novega konflikta, je v prvem pomembnejšem govoru, odkar je oktobra prevzel položaj generalnega sekretarja, izjavil generalni sekretar Nata Mark Rutte. Ob tem je opozoril, da evropske zaveznice niso pripravljene na nevarnost morebitne vojne z Rusijo.

NEW YORK - Ameriška revija Time je za osebnost leta razglasila novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta naziv tradicionalno prejmejo osebe, ki so pomembno vplivale na dogodke v iztekajočem se letu. Trump je bil za osebnost leta revije Time izbran že leta 2016, ko je prvič zmagal na predsedniških volitvah.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) je skladno s pričakovanji za 0,25 odstotne točke znižal vse tri glavne evrske obrestne mere. Gre za tretje zaporedno znižanje evrskih obrestnih mer in četrti rez vanje od junijskega obrata v denarni politiki.

WASHINGTON - Odhajajoči predsednik ZDA Joe Biden je znižal kazni skoraj 1500 ljudem in pomilostil še 39 drugih, ki so bili obsojeni zaradi nenasilnih kaznivih dejanj. Po navedbah Bele hiše gre za največje znižanje zapornih kazni v enem dnevu v zgodovini ZDA.

DUNAJ - Opazovalci Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) bodo ostali v Ukrajini kljub nedavnemu napadu nanje, je na zasedanju sveta guvernerjev IAEA o energetskih razmerah v Ukrajini dejal vodja IAEA Rafael Grossi. Dodal je, da je bil torkov napad na opazovalce IAEA v Ukrajini izveden namerno, vendar zanj ni okrivil niti Moskve niti Kijeva.

WASHINGTON/BEJRUT/DAMASK/GAZA - Izraelske sile so izvedle prvi umik iz mesta na jugu Libanona, kjer so jih v skladu z dogovorom o premirju nadomestile libanonske oborožene sile, je v sredo sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Izrael je medtem nadaljeval obstreljevanje Sirije, v Gazi pa je ubil najmanj 34 ljudi.

DAMASK - Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch je pozvala upornike, ki so strmoglavili režim, naj končajo več desetletij zlorab in represije v Siriji. Nove oblasti so izrazile namero, da zaprejo Asadove zapore. V državi so našli več kot pol leta zaprtega Američana, nove oblasti pa napovedale sodelovanje z ameriškimi pri iskanju drugih pogrešanih, med njimi novinarja Austina Ticea.

MOSKVA - Rusko zunanje ministrstvo je v sredo menilo, da gre pri odločitvi ZDA, ki so Ukrajini odobrile 20 milijard ameriških dolarjev vredno posojilo, ki bo odplačano s prihodki od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja, za krajo. Napovedali so tudi povračilne ukrepe.

VILNIUS - V Litvi je prisegla nova levosredinska vlada, potem ko je parlament potrdil program vladne ekipe, ki jo poleg socialdemokratskega premierja Gintautasa Paluckasa sestavljajo štiri ministrice in deset ministrov. Vladajočo koalicijo je po oktobrskih volitvah sklenila trojica strank, med katerimi je tudi nacionalistična Nemuno Aušra.

ZAPOROŽJE - Število žrtev torkovega ruskega zračnega napada na ukrajinsko mesto Zaporožje je naraslo na deset, potem ko so reševalci pod ruševinami našli nova trupla. Iz Rusije so medtem poročali o novih ukrajinskih napadih z droni, več naj bi jih sestrelili.

VATIKAN - Papež Frančišek je sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, s katerim sta se zavzela za rešitev dveh držav in prekinitev ognja v Gazi. Skupaj sta obsodila tudi vse oblike terorizma. Palestinski predsednik se je zahvalil papežu za njegova stališča in podporo pri zagotavljanju pravičnega miru.

BEOGRAD - Sodišče je spoznalo za krivega mladeniča, ki je 4. maja lani v strelskem pohodu pri Mladenovcu v osrednji Srbiji ubil devet ljudi, 12 pa jih je ranil. Na sodišču v Smederevu so medtem istočasno obsodili njegovega očeta. Obema so dosodili najvišjo možno kazen, in sicer 20 let zapora.

WASHINGTON - Direktor ameriške zvezne policije FBI Christopher Wray je v sredo napovedal, da bo prihodnji mesec odstopil s položaja. Wraya je na položaj leta 2017 imenoval Donald Trump, ki pa želi v svoji novi administraciji na to funkcijo postaviti svojega zvestega privrženca, nekdanjega zveznega tožilca Kasha Patela.

DUNAJ - Iran je Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) odobril izvajanje strožjega nadzora nad obratom za bogatenje urana Fordov, je sporočil generalni direktor IAEA Rafael Grossi. Do odločitve prihaja po pritiskih Zahoda na Iran, naj prekine krepitev bogatenja urana in zaustavi jedrsko eskalacijo.

PARIZ - Po svetu je bilo letos med opravljanjem poklica ali zaradi njega ubitih 54 novinarjev, je pokazalo poročilo organizacije Novinarji brez meja (RSF). Največjo nevarnost za novinarje je predstavljala izraelska vojska, ki je po podatkih RSF ubila 18 novinarjev, Palestina pa je posledično najbolj nevarna država za opravljanje tega poklica.

ANKARA - Etiopija in Somalija sta ob posredovanju Turčije v sredo zvečer dosegli kompromisno rešitev v skoraj enoletnem sporu glede dostopa do morja, ki je sprožal strahove pred širšim regionalnim konfliktom. Strani sta ob tem sporočili, da bosta podrobnosti dogovora, ki bi Etiopiji omogočil dostop do Rdečega morja, dorekli v prihodnjih mesecih.

BEOGRAD - Srbska vlada je začela objavljati dokumentacijo o obnovi železniške postaje v Novem Sadu, kjer je v nedavnem zrušenju nadstreška umrlo 15 ljudi, poročajo srbski mediji. To je bila ena od zahtev študentov, ki so s protesti ta teden ustavili delo več kot 40 fakultet po državi.

VARŠAVA - Poljska vlada bo prihodnji teden dve priljubljeni zasebni televizijski postaji TVN in Polsat dodala na seznam strateških podjetij, katerih prevzem je mogoč le z odobritvijo vlade, je v sredo sporočil poljski premier Donald Tusk. Z ukrepom želijo po njegovih besedah preprečiti morebitno nevarne prevzeme, ki bi ogrožali nacionalno varnost.

SYDNEY - Avstralska vlada je napovedala, da bodo morali tehnološki velikani, kot so Alphabet, ByteDance in Meta, plačevati posebno dajatev za uporabo novic avstralskih medijev na svojih digitalnih platformah. Ta dajatev se bo tehnološkim podjetjem povrnila, če bodo podpisali sporazume z lokalnimi mediji in jim neposredno plačevali za objavo njihovih novic.

OTTAWA - V Kanadi so glede na v sredo objavljene podatke peto leto zapored zabeležili porast števila evtanazij, ki so lani predstavljale skoraj pet odstotkov vseh smrti v državi. Skoraj vsi, ki so izkoristili to pravico do smrti, bi tudi sicer kmalu umrli. Povprečna starost umrlih je bila okoli 77 let. Najpogosteje so trpeli za različnimi oblikami raka.