Preiskovalna komisija DZ zaslišala sestro domnevno ukradenega otroka

Ljubljana, 11. decembra - Preiskovalna komisija DZ o domnevno ukradenih otrocih v porodnišnicah med letoma 1965 in 1991 je zaslišala pričo Natalijo Franko, sestro domnevno ukradenega otroka. Prepričana je, da je njen brat, rojen 1995 in za katerega so v porodnišnici rekli, da je umrl, živ. Želi si, da se odprejo arhivi in da se izve resnica o domnevno umrlih otrocih.