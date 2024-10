Predstavniki občin in države nadaljevali pogajanja glede povprečnine

Ljubljana, 2. oktobra - Predstavniki občin in ministrstva za finance so danes opravili tretji krog pogajanj za določitev povprečnine v letih 2025 in 2026. Razpravljali so o predlogu nove formule izračuna povprečnine, ki bi vključevala fiksni in variabilni del, s čimer bi zagotovili bolj uravnoteženo porazdelitev sredstev, so sporočili iz Skupnosti občin Slovenije (SOS).