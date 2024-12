Turingija in Brandenburg z novima ministrskima predsednikoma

Berlin, 12. decembra - Po septembrskih deželnih volitvah v Brandenburgu in Turingiji so ta teden v obeh deželah izvolili ministrske predsednike. Socialdemokrat Dietmar Woidke je bil v sredo že četrtič izvoljen za ministrskega predsednika Brandenburga, v Turingiji pa so danes na položaj izvolili krščanskega demokrata Maria Voigta.