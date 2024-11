SPD in BSW v Brandenburgu dosegla koalicijski dogovor

Potsdam, 27. novembra - Nekaj več kot dva meseca po volitvah v nemški zvezni deželi Brandenburg so levosredinski socialdemokrati (SPD) in levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) sklenili koalicijski dogovor, katerega podrobnosti naj bi bile znane danes. Ob Turingiji bo to novo zavezništvo, kot kaže, v koaliciji v dveh nemških zveznih deželah.