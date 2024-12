Pregled - šport, 11. 12. (sreda)

DUNAJ - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svoji zadnji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem na Dunaju izgubila proti Nemčiji s 16:35. Po tretjem porazu na prvenstvu je že jasno, da je skupno zasedla deseto mesto. Pri Slovenkah so bile na današnji tekmi najbolj učinkovite Tjaša Stanko, Ana Abina in Ema Marković, ki so dosegle po tri gole. Petkova polfinalna para na Dunaju sta Francija - Danska in Norveška - Madžarska.

MONZA - Odbojkarice Calcita Volleyja so tudi v četrtem krogu lige prvakinj doživele pričakovan poraz. V Monzi jih je s 3:0 premagal Numia Vero Volley Milano. Kamničanke so še brez točke in v skupini C zasedajo zadnje mesto, s štirimi zmagami vodi turški VakifBank.

BUKAREŠTA - Odbojkaricam GEN-I Volleyja ni uspel veliki met z uvrstitvijo v četrtfinale pokala challenge. Na povratni tekmi osmine finala so z 0:3 (-21, -21, -15) v gosteh izgubile proti romunski ekipi Targoviste. Romunke so zmagale že na prvi tekmi, v Novi Gorici je bil izid 3:2.

BENETKE - Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo serijo zmag. V enajstem krogu evropskega pokala so v Benetkah premagali Umano Reyer z 80:75. Za Ljubljančane je to šesta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih oziroma tretja v nizu v evropskem pokalu. Z izkupičkom 7-4 so se utrdili med prvimi šestimi skupinami, ki bodo napredovale v nadaljnje tekmovanje.

LJUBLJANA - Nogometaši Crvene zvezde, za katero igrata slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, so v šestem krogu lige prvakov izgubili proti Milanu (1:2). Juventus je z 2:0 premagal Manchester City, Barcelona je v Dortmundu premagala tamkajšnjo Borussio s 3:2 in je s 15 točkami prva zasledovalka vodilnega in popolnega Liverpoola. Lille je v zgodnejšem terminu premagal Sturm iz Gradca s 3:2. Pri Avstrijcih je Jon Gorenc Stanković igral do 84. minute, Tomi Horvat je v igro vstopil v 85., Arjan Malić pa za debi v ligi prvakov v 87. V zgodnejšem terminu je Atletico Madrid Jana Oblaka s 3:1 premagal Slovan Bratislavo, pri kateri si kruh služi Kenan Bajrić. Osrednji branilec je odigral 83 minut. Atletico je 11. z 12 točkami po šestih krogih ligaškega dela.

MALMÖ - Slovenska reprezentanca v florbolu bo na svojem prvem nastopu na svetovnem prvenstvu v švedskem Malmöju igrala za končno 13. mesto. Danes so varovanci Gorazda Tomca na prvi tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta premagali Kanado z 8:4 (2:3, 3:0, 3:1). Tekmec v boju za 13. mesto bo v četrtek ob 18. uri tako kot v skupinskem delu Tajska.

BORMIO - Na prvem smuku evropskega pokala alpskih smučarjev se je izkazal Nejc Naraločnik, ki je zaostal zgolj za Avstrijcem Felixom Hackerjem. Večino časa je bil slovenski smukač najhitrejši na progi. Imel je najboljše vmesne čase med vsemi, na koncu pa je naredil manjšo napako v spodnjem delu, ki ga je stala zmage. Za 17 stotink ga je prehitel Hacker.

BEAVER CREEK - Slovenska smučarka Ilka Štuhec je na prvem treningu smuka na prvi postaji svetovnega pokala v hitrih disciplinah v Beaver Creeku zasedla četrto mesto. Najhitrejša je bila Italijanka Federica Brignone, za katero je Mariborčanka zaostala 42 stotink sekunde.

OKLAHOMA - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova ekipa Dallas Mavericks ne bosta zaigrala v polfinalu pokala NBA. V polfinale tega tekmovanja, ki poteka sredi rednega dela sezone severnoameriške lige NBA, so napredovali košarkarji Oklahoma City Thunder. Gromovniki so na tekmi doma premagali goste iz Teksasa s 118:104.

NEW YORK - Hokejisti Los Angeles Kings so na gostovanju pri New York Islanders prišli do šeste zaporedne zmage v severnoameriški ligi NHL. Kralji, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so otočane premagali s 3:1. Kapetan, ki je igral že svojo 1401. tekmo v dresu Kings, se je spet izkazal s podajo. Z 32 točkami je najboljši med kralji to sezono.

BUDIMPEŠTA - Švicar Noe Ponti je na svetovnem prvenstvu v plavanju v Budimpešti še drugič dosegel svetovni rekord na 50 m delfin, kjer najboljša znamka v 25-metrskem bazenu zdaj znaša 21,32 sekunde. Rekord iz torkovega polfinala je popravil še za 11 stotink sekunde.