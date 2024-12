Pregled - svet, 11. 12. (sreda)

DAMASK - Predsednik sirske prehodne vlade Mohamed al Bašir je v torek v prvem intervjuju po imenovanju na položaj pozval k stabilnosti in miru v državi, v kateri so minuli konec tedna uporniki v bliskovito ofenzivi strmoglavili režim Bašarja al Asada. Ob tem je pozval vse sirske begunce, ki so zatočišče poiskali v tujini, pozval, naj se vrnejo domov. Ob tem je zatrdil, da bodo v Siriji poslej zagotovljene pravice vseh ljudi in sekt. Nove sirske oblasti so napovedale tudi pregon visokih predstavnikov bivšega režima, odgovornih za mučenja in vojne zločine.

DAMASK - Kurdske demokratične sile (SDF) v Siriji so sporočile, da so ob posredovanju ZDA dosegle dogovor o prekinitvi ognja s proturškimi silami v mestu Manbidž na severu države. Na območju so od nedavne odstavitve predsednika Bašarja al Asada potekali intenzivni spopadi med njimi, v katerih je bilo ubitih 218 borcev. SDF se bo sedaj iz mesta umaknil. Uporniki so sicer v torek zavzeli tudi mesto Deir Ezor na vzhodu Sirije, od koder so se prav tako umaknile kurdske sile.

BRUSELJ - Članice EU so se dogovorile o 15. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je sporočilo madžarsko predsedstvo Sveta EU. Z novimi ukrepi želijo omejiti delovanje ladij, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in Rusiji pomagajo pri izogibanju sankcijam. Na seznam sankcioniranih naj bi dodali še več fizičnih in pravnih oseb, tudi več podjetij s sedežem na Kitajskem. Sveženj bo uradno predvidoma potrjen na ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov EU.

BRUSELJ - Članice EU lahko v primeru instrumentalizacije migracij s strani Rusije in Belorusije, ki na meje EU pošiljata migrante iz tretjih držav, omejijo pravico do azila, je povedala podpredsednica Evropske komisije za varnost Henna Virkkunen. Bruselj ob tem državam na vzhodni meji - Poljski, Finski, Estoniji, Latviji, Litvi in Norveški - za varovanje meja skupno namenja dodatnih 170 milijonov evrov.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajina je z ameriškimi raketami dolgega dosega napadla rusko vojaško letališče Taganrog v obmejni regiji Rostov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Zračna obramba je dve raketi sestrelila, ostale pa onesposobila, so dodali. Moskva je napovedala odziv "z ustreznimi ukrepi". Ruska vojska je ob tem v obmejni regiji Kursk, kamor so v začetku avgusta vdrle ukrajinske sile, ponovno zavzela dve vasi. Ukrajina pa je napadla ruski obmejni regiji Rostov in Brjansk.

MOSKVA/BUDIMPEŠTA/KIJEV - Ruski predsednik Vladimir Putin in madžarski premier Viktor Orban sta znova razpravljala o vojni v Ukrajini. V telefonskem pogovoru je Putin po navedbah Kremlja obtožil Ukrajino, da je zavzela destruktivno stališče, ki izključuje možnost mirovnega sporazuma. Do pogovora je bil na omrežju X kritičen ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je poudaril, da se brez Kijeva ne more razpravljati o vojni v Ukrajini.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron bo novega premierja imenoval v četrtek zvečer oz. po vrnitvi z obiska na Poljskem, je dejal neimenovan vir v francoski vladi. Macron se bo pred tem večji del dneva mudil na obisku v Varšavi, kjer se bo sestal s poljskim kolegom Andrzejem Dudo in premierjem Donaldom Tuskom. Pprizadeva si za oblikovanje nove široko zasnovane vlade, potem ko je minuli četrtek padla desnosredinska manjšinska vlada Michela Barnierja.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je v bundestag uradno vložil predlog za glasovanje o zaupnici in s tem sprožil proces, ki bo po pričakovanjih privedel do predčasnih volitev. Scholz namreč glasovanja o zaupnici, ki je predvideno za ponedeljek, najverjetneje ne bo prestal. Predsednik države Frank-Walter Steinmeier bo imel nato 21 dni časa, da razpusti bundestag. Volitve morajo biti izvedene v 60 dneh po razpustitvi parlamenta, potekale naj bi 23. februarja prihodnje leto.

BERLIN/PARIZ - Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je pozvala Izrael in Turčijo, naj ne ogrožata mirne tranzicije v Siriji. Prav tako je napovedala, da bo Nemčija zagotovila dodatnih osem milijonov evrov humanitarne pomoči za Sirijo. Francosko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da mora Izrael umakniti svoje vojake iz tamponskega območja, ki ločuje zasedeno Golansko planoto od preostalega sirskega ozemlja, ter spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost Sirije.

TEHERAN/TEL AVIV - Oslabitev odpora proti Izraelu po strmoglavljenju predsednika Bašarja al Asada v Siriji ne bo zmanjšala moči Irana, je zatrdil iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej. Kot je dejal, je padec režima dolgoletnega sirskega predsednika plod zarote ZDA in Izraela, kar je izraelski obrambni minister Izrael Kac zavrnil. izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred tem izjavil, da Izrael postopoma uničuje os zla na Bližnjem vzhodu, ki jo vodi Iran.

GAZA - Izraelska vojska je ponoči po navedbah palestinske civilne zaščite v napadu na zgradbo v bližini bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze ubila najmanj 22 ljudi, med njimi več žensk in otrok. Napadla je tudi hišo v begunskem taborišču Nusejrat v osrednjem delu enklave, pri čemer je bilo ubitih najmanj sedem ljudi. Izraelska vojska že več tednov znova intenzivno obstreljuje sever Gaze.

NEW YORK/ŽENEVA - Združeni narodi so v današnjem humanitarnem pozivu poudarili, da bodo za humanitarno pomoč Palestincem na razdejanem območju Gaze in na zasedenem Zahodnem bregu v prihodnjem letu potrebovali najmanj štiri milijarde ameriških dolarjev oziroma 3,8 milijarde evrov. Poročevalci ZN so bili medtem znova kritični do podpornikov Izraela, zlasti ZDA in Nemčije, ki tej državi dobavljata veliko večino orožja.

SEUL - Južnokorejska policija je izvedla racijo v uradu predsednika Yoon Sook-yeola v zvezi z nedavno razglasitvijo vojnega stanja v državi. Preiskave so izvedli tudi v prostorih policije v Seulu ter pri varnostni službi južnokorejskega parlamenta. Zaradi očitkov o opravljanju kritičnih dolžnosti med razglasitvijo vojnega stanja in zlorabi pooblastil so v torek zvečer uradno pridržali nekdanjega obrambnega ministra Kim Yong-hyuna, ki je tik pred tem skušal narediti samomor. Opozicija za soboto napoveduje vnovično glasovanje v parlamentu o razrešitvi Yoona.

ZAGREB - Na predsedniških volitvah na Hrvaškem konec decembra se bo za položaj pomerilo osem kandidatov, izhaja iz objave državne volilne komisije. Glavni favorit glede na javnomnenjske raziskave ostaja Zoran Milanović, ki se poteguje za drugi mandat. Drugi krog volitev se ob tem obeta še neodvisnemu kandidatu s podporo vladajoče HDZ Draganu Primorcu. Z objavo seznama kandidatov se je uradno začela tudi predvolilna kampanja. Volitve bodo potekale 29. decembra.

BANJALUKA/PODGORICA - Policija v Banjaluki je potrdila primer hude poškodbe mladoletnika med igro, pri kateri so se otroci zgledovali po izzivu na družbenem omrežju TikTok - učenka petega razreda osnovne šole v Banjaluki si je med izvajanjem izziva zlomila obe roki. Med izvajanjem tega izziva se je na območju Banjaluke in Laktašev doslej poškodovalo osem otrok. Na potencialno nevarnost in poškodbe otrok opozarja tudi črnogorska policija.

AMSTERDAM - Tožilci so na začetku sojenja zahtevali dve leti zapora za 22-letnika, ki je obtožen, da je 7. novembra v Amsterdamu po nogometni tekmi med nizozemskim Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva sodeloval v nasilju podpornikov Palestincev proti izraelskim navijačem. Tožilstvo je ob tem sicer poudarilo, da so na nasilje med navijači vplivale razmere v Gazi in ne antisemitizem. Nasilje je ob Izraelu in Nizozemski kot antisemitsko obsodilo več zahodnih držav.

FRANKFURT - Nemški spletni trgovec z oblačili, obutvijo in dodatki Zalando namerava prevzeti svojega nemškega tekmeca About You. Zalando je namreč oddal ponudbo za pridobitev do sto odstotkov delnic About You, pri čemer si je skoraj tri četrtine delnic že zagotovil. Podjetji verjameta, da bo združitev bolje naslavljala potrebe strank in omogočila nadaljnji razvoj in širitev.