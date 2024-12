Sklenili mednarodni projekt ACE o vprašanjih romske skupnosti

Murska Sobota, 11. decembra - Zveza Romov Slovenije je na konferenci predstavila dosežke projekta ACE. V mednarodnem projektu so iskali rešitve za izzive, s katerimi se sooča romska skupnost, med katerimi so tudi slabe bivanjske razmere in neobiskovanje šole.

Namen projekta ACE je po besedah vodje projekta v Sloveniji Taje Škerlak usposabljanje romske skupnosti, da spoznajo svoje pravice, se zanje zavzamejo in jih javno predstavijo. "Pomembno je, da se s takimi temami ukvarjamo. Skozi take projekte lahko naredimo spremembe," je dejala.

"Potrebno je, da postane glas Romov slišan med večinsko populacijo, da postanemo barvita in ne siva družba," je poudarila sekretarka Zveze Romov Slovenije Janja Rošer.

Po besedah predsednika Zveze Romov Slovenije Jožeka Horvata Muca pa želijo prek projekta sporočiti, kako so Romi lahko aktivni državljani. "Prav je, da o tem spregovorimo," je dejal.

Tudi v evropskem prostoru je zelo pomembno, kako Romi izpolnijo vlogo aktivnega državljana. Velikokrat je tako, da so te možnosti določene z zakonskimi akti in predpisi. Dodal je, da imajo Romi v nekaterih drugih državah možnost, da so bolj aktivno vključeni v politiko.

Sogovorci so poudarili, da je razkorak med izzivi romske skupnosti na severovzhodu in jugovzhodu Slovenije še vedno velik. Na severovzhodu so izzivi manjši, na jugovzhodu pa se skupnost še vedno srečuje s slabimi bivanjskimi razmerami, neobiskovanjem pouka in kriminalom. V Prekmurju pa opažajo med Romi visoko stopnjo brezposelnosti, veliko sovražnega govora in nestrpnosti.