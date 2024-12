Pregled - šport, 10. 12. (torek)

LJUBLJANA - Športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Tadej Pogačar sta najboljša slovenska športnika leta 2024. Med ekipami je bila v tradicionalni anketi Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) za najboljšo izbrana moška nogometna reprezentanca Slovenije. Vsi so bili najboljši že drugo leto zaporedoma. Pri nagradi za najbolj obetavno mlado športno osebnost je nogometaša Benjamina Šeška nasledil kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar, nagrado za najboljšega med športniki invalidi pa je prejel strelec Franček Gorazd Tiršek.

LJUBLJANA - Nogometaši Leipziga, za katerega igrata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so tudi v šestem krogu elitne lige prvakov izgubili. Na domačem stadionu jih je s 3:2 premagala Aston Villa, s čimer nemški predstavnik nima več možnosti za uvrstitev med najboljših 24 in izločilne boje. Šeško je igral 75 minut, Kampl pa v drugem polčasu. Real Madrid je zmagal v Bergamu, Bayern je visoko slavil v Gelsenkirchnu proti Šahtarju iz Donecka s 5:1. V dvoboju italijanskega in nemškega prvaka Interja in Bayerja je bil na domačem igrišču boljši slednji. Na lestvici ima Liverpool, ki je v zgodnejšem terminu z 1:0 ugnal Girono, popoln izkupiček 18 točk.

NANCY - Odbojkarice OTP banke Branika so tudi na povratni tekmi 2. kroga pokala Cev izgubile proti francoski ekipi Vandoeuvre Nancy. Izid je bil 0:3 (-6, -21, -20), s čimer se Mariborčanke poslavljajo od tekmovanja brez osvojenega niza.

LJUBLJANA - Odbojkarska liga narodov se bo leta 2025 vrnila v Slovenijo, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Dvorana Stožice bo med 16. in 20. julijem prihodnje leto gostila enega od treh turnirjev lige narodov, v Ljubljano pa ob svetovnih prvakih Italijanih prihajajo še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani.

MALMÖ - Slovenski reprezentanci v florbolu se na svetovnem prvenstvu v Malmöju ni uspelo prebiti v izločilne boje. Po porazu proti Danski in remiju s Tajsko so izbranci Gorazda Tomca na zadnji tekmi skupinskega dela proti favorizirani Poljski igrali 4:4.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca od 20 let je na domačem svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A), ki ta teden poteka na Bledu, doživela drugi poraz. Potem ko je v ponedeljek na uvodni tekmi morala priznati premoč Norveški z 1:4, je danes klonila poti Danski z 2:3 (0:0, 0:1, 2:2).

BENIDORM - Kolesarska ekipa UAE Emirates XRG je danes na druženju z mediji v Španiji predstavila program večine dirk prvega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Program dirk slovenskega asa še ni popoln, a je jasno, da bo znova dirkal na dveh tritedenskih preizkušnjah. Obenem se vrača v Flandrijo, marca pa bo lovil tudi spomenik Milano-Sanremo. Pogačar bo za razliko od lanskega leta sezono začel nekoliko prej, saj ga od 17. februarja čaka domača dirka njegove ekipe po Združenih arabskih emiratih.

BUDIMPEŠTA - Slovenska plavalka Janja Šegel in njen trener pri ravenskem Fužinarju Matija Medvešek sta se danes dogovorila, da dokončno odpovesta pot na svetovno prvenstvo v Budimpešto. Tekmovalka ima bolečine v hrbtu, ki ji ne omogočajo, da bi nastopila na SP v 25-metrskih bazenih. Plavalka bo zdaj najprej sanirala poškodbo, vse kaže na ukleščen živec, nato pa jo čakajo priprave na poletno svetovno prvenstvo, ki ga bo julija 2025 gostil Singapur.

BUDIMPEŠTA - Plavalci na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Budimpešti napovedujejo prvenstvo rekordov. Danes so jih dosegli sedem. Prva svetovna prvakinja v Duna Areni je postala Kanadčanka Summer McIntosh, ki je 400 m prosto zmogla v 3:50,25 minute. Rekord Kitajke Li Bingje s kitajskega prvenstva 2022 je popravila kar za 1,05 sekunde.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je 14. v karieri prejel naziv za najboljšega igralca tedna zahodne konference. S tem dosežkom lovi prvega zvezdnika Dallas Mavericks Dirka Nowitzkega, ki je priznanje v dresu teksaškega kluba prejel 16-krat. Na vzhodu je bil igralec tedna Tyler Herro iz Miami Heat. Petindvajsetletni Ljubljančan je bil minuli teden prvi mož Dallasa za tri zmage v nizu, dosegel je tudi dva zaporedna trojna dvojčka in je zdaj z 79 v karieri sam na sedmem mestu lestvice NBA. V povprečju je minuli teden dosegal po 29,3 točke, 11,7 skoka, 8,3 podaje in 3,3 ukradene žoge na tekmo.