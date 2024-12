Pregled - svet, 10. 12. (torek)

DAMASK - Vodenje prehodne vlade v Siriji, kjer so uporniške skupine pred dnevi strmoglavile režim Bašarja al Asada, je prevzel Mohamed al Bašir. Bašir, ki je od januarja letos v provinci Idlib na severozahodu Sirije vodi t. i. vlado odrešitve islamističnih upornikov, bo na položaju ostal do 1. marca prihodnje leto. Vodja uporniške skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS) Abu Mohamed al Džolani je obljubil, da bodo preganjali vse nekdanje visoke uradnike pod režimom Bašarja al Asada, odgovorne za vojne zločine in mučenje. Uporniki so medtem sporočili, da so v eni od bolnišnic blizu prestolnice Damask našli več deset trupel z znaki mučenja.

HAIFA/ŽENEVA/ANKARA/DAMASK - Izraelski obrambni minister Izrael Kac je potrdil, da je izraelska vojska v nočnih napadih zadela več sirskih vojaških plovil. Skupaj s premierjem Benjaminom Netanjahujem sta ukazala oboroženim silam, naj po padcu sirskega režima na jugu države vzpostavijo območje brez orožja. Skupno je irzaelska vojska izvedla okoli 480 napadov. Turčija in ZN medtem obsojata delovanje izraelskih sil v Siriji.

NEW YORK/BERLIN - Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so v ponedeljek na izrednem zasedanju za zaprtimi vrati izražali podporo ohranitvi ozemeljske celovitosti in enotnosti Sirije. Za to sta se v pogovoru zavzela tudi nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron, ki sta izrazila pripravljenost sodelovati z novimi voditelji Sirije na podlagi varstva človekovih pravic ter zaščite etničnih in verskih manjšin.

BRUSELJ - Novo sirsko vodstvo, v katerem bi lahko osrednjo vlogo igrala islamistična skupina Hajat Tarhir al Šam, bo treba presojati po dejanjih, je v razpravi z evropskimi poslanci o padcu režima sirskega predsednika Bašarja al Asada dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Po njenem mnenju je še prezgodaj za oceno, ali bodo šle stvari v Siriji v pravo smer.

BRUSELJ - Države članice Evropske unije morajo pri obravnavi prošenj za azil upoštevati pravila EU, so glede odločitve več članic, da ustavijo postopke obravnave prošenj sirskih beguncev, povedali na Evropski komisiji. Vsako prošnjo je treba obravnavati posebej, pri čemer pa pravila EU omogočajo tudi preložitev obravnave, so pojasnili. Po mnenju komisije trenutno razmere ne omogočajo prostovoljnega, varnega in dostojnega vračanja v državo v skladu s standardi urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR). Ta je danes v luči nestabilnih razmer v Siriji znova posvaril pred morebitnimi deportacijami sirskih beguncev. Obravnavo prošenj so začasno ustavili v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji in na Hrvaškem.

GAZA - V napadih izraelskih sil na severu Gaze je bilo v ponedeljek ubitih 25 ljudi, je sporočila civilna zaščita v oblegani palestinski enklavi. Tamkajšnje oblasti poročajo tudi o najmanj 13 smrtnih žrtvah današnjih izraelskih napadov, število ubitih v Gazi je naraslo na 44.786. Izraelska vojska napadov ni komentirala.

OSLO/STOCKHOLM - Japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki zastopa preživele žrtve napadov z jedrsko bombo v Nagasakiju in Hirošimi, je ob prejemu Nobelove nagrade za mir na slovesnosti izpostavila, da se morajo mladi boriti za svet brez jedrskega orožja, saj je to orožje sedaj mnogokrat močnejše kot v preteklosti. V ločeni slovesnosti na Švedskem pa so podelili še Nobelove nagrade za medicino, fiziko, kemijo, ekonomijo in literaturo.

NEW YORK- Združeni narodi (ZN) ob mednarodnem dnevu človekovih pravic pozivajo k miru in spoštovanju mednarodnega prava. Človekove pravice so nedeljive in če je spodkopana ena, so spodkopane vse, svari generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

VARŠAVA - Mirovni pogovori o končanju ruske invazije v Ukrajini bi se lahko začeli še to zimo, je dejal poljski premier Donald Tusk. Prepričan je, da bo predsedovanje Svetu EU, ki ga Poljska prevzame januarja, soodgovorno za to, kako bo videti politična pokrajina. Poljska sicer med prednostnimi nalogami svojega predsedovanja Svetu EU pod sloganom Varnost, Evropa izpostavlja varnost in možnosti za razvoj.

OMDURMAN - V sudanskem mestu Omdurman, ki leži poleg prestolnice Kartum, je bilo v napadih paravojaških sil ubitih najmanj 65 ljudi, še več sto pa je ranjenih. Pred tem je sudanska vojska v ponedeljek izvedla zračni napad na tržnico na zahodu države, v katerem je bilo ubitih več kot 100 ljudi, več sto pa ranjenih. V regiji Darfur živi skoraj četrtina sudanskega prebivalstva in velik delež notranje razseljenih Sudancev, ki bežijo pred spopadi in nasiljem. Skoraj celotno regijo imajo pod nadzorom sile RSF, medtem ko vojska ohranja nadzor nad večino ozemlja na severu in vzhodu države, še vedno pa potekajo ostri spopadi za nadzor nad prestolnico Kartum.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na sodišču prvič pričal v postopku, ki proti njemu že več let poteka zaradi obtožb podkupovanja, goljufije in zlorabe zaupanja. To je tudi prvič, da se je v Izraelu pred sodiščem znašel aktualni predsednik vlade. Netanjahu je med pričanjem obtožbe znova označil za absurdne.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je vodjem strank na srečanju v Elizejski palači povedal, da namerava novega premierja imenovati v 48 urah. Srečanje z voditelji vseh strank, a brez skrajne levice in desnice, je pripravil prvič v okviru prizadevanj, da bi oblikoval široko zasnovano vlado po padcu desnosredinske vlade Michela Barnierja. Večina voditeljev strank sicer ne želi sklepati kompromisov ali si s sodelovanjem z nepriljubljenim predsednikom načenjati volilne podobe.

CATANZARO - Sodišče v mestu Crotone je v povezavi z lanskoletnim brodolomom čolna z migranti pred obalo Kalabrije, v katerem je umrlo najmanj 94 ljudi, tri domnevne tihotapce iz Pakistana in Turčije obsodilo na dolge zaporne kazni od 11 do 16 let. Obsojeni so bili na podlagi obtožb o pomoči pri nezakonitem priseljevanju, medtem ko so bili obtožb o uboju oproščeni.

VILNIUS - Enakost spolov v Evropski uniji zlagoma narašča in je bila v letu 2024 za 0,8 točke višja kot lani, izhaja iz letošnjega indeksa enakosti spolov, ki ga je predstavil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). Razlike med državami članicami so velike, pri čemer so nekatere zabeležile znatne izboljšave, druge pa stagnirale ali celo nekoliko nazadovale.

BRUSELJ - Finančni ministri držav članic EU so sprejeli evropsko direktivo, namenjeno poenostavitvi postopkov obdavčevanja kapitalskih dobičkov v EU. Med drugim direktiva prinaša enotno digitalno potrdilo o davčnem rezidentstvu. Članice jo morajo v nacionalno zakonodajo prenesti do konca leta 2028.

BRUSELJ - Po svetu so bili med opravljanjem svojega dela letos ubiti 104 novinarji, med njimi več kot polovica na območju Gaze, je sporočila Mednarodna zveza novinarjev (IFJ). Najnevarnejši regiji za novinarje sta letos Bližnji vzhod in Azija. Število smrtnih žrtev je nižje kot lani, ko so jih zabeležili 129.

DUNAJ - Avstrija namerava umakniti veto na vstop Romunije in Bolgarije v schengensko območje, je v ponedeljek napovedal avstrijski notranji minister Gerhard Karner, češ da je prišlo do zmanjšanja nezakonitih prehodov avstrijske meje iz smeri omejenih držav. Na četrtkovem zasedanju notranjih ministrov EU bo glasoval za njun vstop schengensko območje.