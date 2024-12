Ob letošnjem mednarodnem dnevu gora v ospredju rešitve za njihovo trajnostno prihodnost

Ljubljana, 11. decembra - Ob današnjem mednarodnem dnevu gora so v PZS v ospredje postavili rešitve za trajnostno prihodnost gora. Trajnosti se je treba priučiti in čeprav so rešitve za trajnostno prihodnost gora preproste, brez prilagajanja in inovacij, ki so v domeni mladih, ne bo šlo, je v poslanici ob mednarodnem dnevu zapisal podpredsednik PZS Roman Ponebšek.