NIJZ: Spanje ključnega pomena za kakovostno življenje

Ljubljana, 3. julija - Dobro spanje je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega življenja, saj med drugim izboljšuje odpornost in imunske odzive, znižuje krvni tlak, blagodejno vpliva na srce in ožilje in okrepi vrsto možganskih funkcij, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).