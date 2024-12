Pregled - šport, 9. 12. (ponedeljek)

Ljubljana, 9. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 9. decembra.

DUNAJ - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tretji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem na Dunaju izgubila proti Danski s 26:33 (15:17). Pri Slovenkah je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko z osmimi goli, medtem ko je Nataša Ljepoja dosegla šest zadetkov. V skupini 2 si je Norveška po današnji zmagi nad Nemčijo z 32:27 že zagotovila nastop v polfinalu. Druga polfinalistka bo znana po sredini tekmi med Dansko in Nizozemsko. Iz skupine 1 v Debrecenu sta se v polfinale že uvrstili Francija in Madžarska.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca od 20 let je domače svetovno prvenstvo divizije I (skupina A), ki ta teden poteka na Bledu, začela s porazom. V uvodni tekmi so bili boljši Norvežani s 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). V torek ob 19.30 bo drugi slovenski nasprotnik Danska.

SPLIT - Košarkarji Krke so v 11. krogu lige Aba v gosteh izgubili proti Splitu z 78:83 (17:25, 38:43, 54:59).

MALMÖ - Slovenska reprezentanca v florbolu je na drugi tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v švedskem Malmöju v skupini D remizirala proti Tajski s 5:5 (2:3, 0:0, 3:2). Varovanci Gorazda Tomca so bili na pragu zmage, a so po poznem vodstvu gol prejeli vsega sekundo pred iztekom srečanja.

LJUBLJANA - Kajakaška zveza Slovenije (KZS) je tudi letos tradicionalno pripravila prireditev Kajakaš leta, na kateri je nagradila najboljše tekmovalce iztekajočega se leta. Naziva športnice leta KZS sta prejela Eva Terčelj, ki je bila najboljša že šestič, in Žiga Lin Hočevar, evropski prvak iz Tacna se je nagrade veselil prvič.

LJUBLJANA - Atletska zveza Slovenije (AZS) je na redni volilni skupščini v Ljubljani pričakovano potrdila nov predsedniški mandat Primožu Fegušu. Ta bo zvezo po novem vodil do leta 2028, nov mandat bo začel 15. januarja 2025. Celjski odvetnik Feguš, edini kandidat za predsednika, zvezo sicer vodi slabi dve leti, od 12. decembra 2022, ko je dobil mandat na izredni volilni skupščini.

SINGAPUR - Potem ko je v dvoboju za naslov svetovnega šahovskega prvaka v Singapurju v 11. partiji slavil Indijec Dommaraju Gukesh in povedel, je danes po 12. partiji izid spet izenačen. Za 6:6 je branilec naslova Kitajec Ding Liren zmagal po 39 potezah. Če odločitve po 14 partijah še ne bo, pa bo odločal podaljšek v hitropoteznem šahu.

Po dnevu premora bo 13. partija na vrsti v sredo.

ATLANTA - Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, ki pa zaradi nove poškodbe ta čas ne igra, so v ligi NBA gostovali v Atlanti ter premagali domače Hawks s 141:111. Najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić je bil z blestečo predstavo najboljši posameznik dvoboja, na katerem je dosegel 48 točk, 14 skokov in osem podaj.