Pregled - svet, 9. 12. (ponedeljek)

DAMASK - Sirska uporniška skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) pod vodstvom Abuja Mohameda Al Džolanija je po padcu režima predsednika Bašarja al Asada napovedala vzpostavitev prehodne vlade. Vodil naj bi jo Mohamed al Bašir, ki od januarja vodi "vlado odrešitve" v severozahodni provinci Idlib, kjer je oporišče islamističnih upornikov. Ti po zavzetju Damaska nadaljujejo tudi osvobajanje zapornikov, vključno s tistimi v zloglasnem zaporu Sednaja, od koder prihajajo poročila o številnih skritih podzemnih celicah. Pri iskanju pomagajo pripadniki Belih čelad.

BRUSELJ/ŽENEVA/PEKING - Iz številnih držav po svetu so se po padcu režima sirskega predsednika Bašarja al Asada zvrstili pozivi k mirni tranziciji in oblikovanju vključujoče vlade. Članice EU so v skupni izjavi pozvale k mirnemu prenosu oblasti, Združeni narodi pa so poudarili, da bo morala tranzicijska oblast v Siriji poskrbeti, da bodo vsi, ki so pod Asadovim režimom storili zločine, zanje tudi odgovarjali. O posledicah padca Asadovega režima za EU bodo v četrtek razpravljali notranji, prihodnji ponedeljek pa še zunanji ministri držav članic unije.

BRUSELJ/MOSKVA - Rusija in Iran sta soodgovorna za zločine, storjene pod režimom odstavljenega predsednika Sirije Bašarja al Asada, je izjavil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Prepričan je tudi, da je padec Asadovega režima pokazal, da sta Moskva in Teheran nezanesljiva partnerja. Kremelj medtem ni želel potrditi poročanja medijev, da je Asad zbežal v Rusijo, kjer naj bi mu skupaj s člani družine podelili politični azil.

BERLIN/DUNAJ/STOCKHOLM/PARIZ/ANKARA/ATENE - Več evropskih držav je dan po padcu režima sirskega predsednika Bašarja al Asada zaradi negotovih razmer v Siriji napovedalo zamrznitev obravnav sirskih prošenj za azil. To so napovedale Avstrija, Francija, Švedska, Danska, Norveška in Nemčija, kjer živi največja sirska skupnost v Evropi, ki šteje okoli milijon ljudi. V Turčiji in Grčiji so izrazili upanje, da bo Asadov padec sčasoma omogočil vrnitev sirskih beguncev v domovino.

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida poudaril, da je najboljši način za počastitev žrtev okrepitev ukrepov za preprečevanje genocida. Opozoril je, da poteka že 76. obletnica sprejema Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki so jo v ZN sprejeli po grozotah holokavsta in pomeni obljubo žrtvam in preživelim genocida, da se ta grozodejstva ne bodo nikoli več ponovila.

JERUZALEM - Izraelski zunanji minister Gideon Sar je dejal, da je navzočnost izraelskih sil v tamponskem območju ob meji s Sirijo "omejen in začasen korak" s ciljem zagotavljanja varnosti Izraela sredi negotovih razmer po padcu režima v Damasku. Izraelska vojska je to označila za svojo četrto fronto. Združeni narodi so vdor izraelskih sil na zasedeno Golansko planoto označili za kršitev sporazuma med državama iz leta 1974.

BRUSELJ - Ukrajina bo kmalu prejela skoraj 4,1 milijarde evrov sredstev, potem ko je Svet EU prižgal zeleno luč za drugo izplačilo nepovratnih sredstev in posojil v okviru finančnega instrumenta EU, namenjenega za podporo okrevanju in obnovi Ukrajine. Svet EU je ob tem poudaril, da se morajo sredstva glede na težko fiskalno situacijo v državi čim prej prerazporediti.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na srečanju z vodjo nemške opozicijske Krščansko-demokratske unije (CDU) in kandidatom za kanclerja na februarskih predčasnih volitvah Friedrichom Merzem zaprosil Berlin za okrepitev pomoči Ukrajini. Merz je medtem ponovil, da podpira dobavo raket dolgega dosega taurus Ukrajini. Še pred obiskom v Kijevu je na družbenih omrežjih zapisal, da se mora vojna v Ukrajini čim prej končati.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval k srečanju različnih političnih sil, s katerimi bi skupaj oblikoval program za novo vlado. Predsednik je na posvetovanja v Elizejsko palačo, ki bodo v torek popoldan, povabil vodje vseh parlamentarnih strank - z izjemo skrajno leve Nepokorne Francije in skrajno desnega Nacionalnega zbora. Nekateri ime novega premierja pričakujejo kmalu, drugi pa ocenjujejo, da Macrona po spremembi strategije v pogajanjih čaka še dolga pot.

SEUL - Opozicija v Južni Koreji je obtožila vladajočo stranko, da je z oklepanjem oblasti in zavračanjem odstavitve predsednika Yoon Suk-yeola zaradi nedavne razglasitve vojnega stanja izvedla drugi državni udar. Zaradi bojkota poslancev vladajoče Stranke moči ljudstva (PPP) je bilo v soboto razveljavljeno glasovanje o odstavitvi predsednika Yoona. Pravosodno ministrstvo je potrdilo, da predsednik zaradi preiskave proti njemu ne sme zapuščati države.

TAIPEI - Tajvanska vojska je dvignila stanje pripravljenosti in začela vojaške vaje v odziv na omejitve zračnega prostora, ki jih je ob svoji obali uvedla Kitajska. Obenem so oblasti na Tajvanu v vodah okrog otoka zaznale kitajske vojaške ladje in plovila obalne straže. Tajvansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je Kitajska omejitve zračnega prostora uvedla v obalnih pokrajinah Zheijang in Fujian, ki ležita nasproti Tajvana, veljale pa naj bi do srede.

AKRA - Na predsedniških volitvah v Gani je s 56 odstotki prejetih glasov zmagal nekdanji predsednik John Drahami Mahama iz opozicijske Narodne demokratske stranke (NDC), ki zmagala tudi na parlamentarnih volitvah. Sedanji podpredsednik Mahamudu Bawumia iz vladajoče Nove domoljubne stranke (NPP), iz katere prihaja tudi odhajajoči predsednik Nana Akufo-Addo, je že priznal poraz. Na predsedniških volitvah, ki so potekale v soboto, je prejel 41 odstotkov glasov.

MELBOURNE - Po nedavnem požigu sinagoge v predmestju Melbourna bodo v Avstraliji ustanovili novo policijsko enoto za boj proti antisemitizmu, je napovedal premier Anthony Albanese. Ocenil je, da je antisemitizem velika grožnja, ki je v porastu. Avstralska policija je obenem sporočila, da petkov požar v sinagogi preiskuje kot teroristično dejanje.

FIRENCE - V rafineriji podjetja Eni v bližini Firenc je odjeknila eksplozija, v kateri sta umrla dva človeka, ranjenih pa je najmanj devet ljudi. Tri ljudi še pogrešajo, trije izmed ranjenih pa so utrpeli hude poškodbe. Gasilci so sicer požar kmalu omejili, dim pa je bil viden daleč naokoli. Strokovnjaki ocenjujejo možno razsežnost onesnaženja, vzrok eksplozije pa uradno še ni znan.

MANILA - Oblasti na Filipinih so po izbruhu vulkana Kanlaon na otoku Negros odredile evakuacijo prebivalcev več okoliških vasi. Poročil o žrtvah in škodi za zdaj ni bilo. Po navedbah filipinskih oblasti bi se lahko v kratkem zgodil nov izbruh, zato so razglasili povišano stopnjo nevarnosti.

BOLOGNA - Letošnji november je bil po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus drugi najtoplejši na svetu po novembru 2023. To potrjuje pričakovanja, da bo letošnje leto najtoplejše v zgodovini in prvo leto z dvigom temperature nad 1,5 stopinje Celzija.