Pregled - šport, 8. 12. (nedelja)

Ljubljana, 8. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 8. decembra.

BEAVER CREEK - Slovenski smučar Žan Kranjec je bil tretji na veleslalomu svetovnega pokala v ameriškem Beaver Creeku. Za zmagovalcem, Švicarjem Thomasom Tumlerjem, je zaostal za 58 stotink sekunde. Za prve brazilske stopničke v zgodovini alpskega smučanja pa je z drugim mestom poskrbel Norvežan Lucas Braathen Pinheiro, ki to sezono nosi brazilski dres.

PEKING - Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak bo zadovoljen zapustil kitajsko turnejo svetovnega pokala. V Yanqingu je zmagi v paralelnem veleslalomu dodal še četrto mesto v paralelnem slalomu. Slovenski uspeh je z osmim mestom v slalomu dopolnil Žan Košir, Gloria Kotnik je bila med ženskami 15., brez izločilnih bojev je ostal Rok Marguč.

LILLEHAMMER - Nemški smučarski skakalec Pius Paschke je z zmago v poljski Wisli še potrdil prednost v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Za prvo slovensko uvrstitev med najboljših pet to zimo pa je poskrbel Timi Zajc, ki je zadržal peto mesto iz prve serije. Poleg njega je v finalu nastopil le še Anže Lanišek, ki je bil 24.

KONTIOLAHTI - Francoz Eric Perrot je zmagovalec moške biatlonske tekme za svetovni pokal s skupinskim startom v Kontiolahtiju na Finskem. Izkazal se je tudi edini slovenski tekmovalec Jakov Fak, ki je zgrešil eno tarčo in zasedel 13. mesto.

LILLEHAMMER - Norvežan Haral Oestberg Amundsen je zmagal na tekmi smučarjev tekačev za svetovni pokal v domačem Lillehammerju. Na 20 km z dvojnim zasledovanjem v klasični in prosti tehniki je bil Miha Ličef 53., Nejc Štern pa je končal na 66. mestu.

SKOPJE - Ruski velemojster Vladimir Fedosejev, ki na tekmovanjih v šahu zastopa slovenske barve, je v Skopju postal evropski prvak v pospešenem šahu. Fedosejev je prvenstvo začel kot prvi nosilec in upravičil vlogo favorita.

BOLZANO - Hokejisti Olimpije so na tekmi 27. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili proti Bolzanu s 3:4. Za Ljubljančane so zadeli Robert Sabolič, Bine Mašič in Miha Zajc.

ABU DABI - Britanec Lando Norris z McLarnom je zmagovalec zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva formule 1. V Abu Dabiju je njegova ekipa s tem tudi potrdila naslov svetovnega prvaka med konstruktorji.

DEBRECEN - Francoske in madžarske rokometašice so se po današnjih zmagah že uvrstile v polfinale evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Madžarska je bila v tretjem krogu glavnega dela v Debrecenu boljša od Romunije s 37:29, Francija pa od Švedske z 31:27.