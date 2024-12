Pregled - svet, 8. 9. (nedelja)

DAMASK - Sirski uporniki pod vodstvom islamistov so zavzeli prestolnico Damask in vstopili v predsedniško palačo, predsednik Bašar al Asad pa naj bi pobegnil iz države. Do tega je prišlo manj kot dva tedna po tem, ko je islamistična skupina Hajat Tahrir al-Šam z zavezniki začela vojaški pohod proti prestolnici. Uporniki trdijo, da so s strmoglavljenjem Asada končali pet desetletij vladavine stranke Baas v Siriji. Sporočili so, da si bodo prizadevali za sodelovanje s prijateljskimi narodi za stabilnost in varnost v regiji. Prebivalci Damaska so se podali na ulice, kjer pojejo in plešejo. Nekateri so vdrli v veleposlaništvo Irana, osebje je pobegnilo. Damask je zapustilo tudi osebje iraškega veleposlaništva.

BRUSELJ/BERLIN/PARIZ/TEHERAN... - Zahodni voditelji so pozdravili padec Asadovega režima v Siriji, obenem pa pozvali k mirnemu prenosu oblasti ter posvarili pred kaosom in krepitvijo skrajne islamistične Islamske države. ZDA napovedujejo, da bodo ohranile prisotnost v vzhodni Siriji, da bi preprečile vrnitev Islamske države. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaželel Sircem miru. Konec "Asadove diktature" je pozitivno ocenila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, nemški kancler Olaf Scholz pa jo je označil za dobro novico. Uradni Kremelj, zaveznik Asada, je pozval vse vpletene strani, da se vzdržijo uporabe sile in da vsa vprašanja upravljanja rešijo s političnimi sredstvi. Iran, ki je prav tako veljal za zaveznika Asada, pričakuje nadaljevanje prijateljskih odnosov med državama. Turški zunanji minister Hakan Fidan je dejal, da bi morali mednarodni in regionalni akterji zagotoviti miren prenos oblasti v državi, milijoni sirskih beguncev pa da se lahko vrnejo v domovino. Kitajsko zunanje ministrstvo je izrazilo upanje, da se bo Sirija čim prej vrnila k stabilnosti.

JERUZALEM - Medtem ko so uporniki v Siriji zavzeli Damask, je izraelska vojska premaknila svoje sile v tamponsko območje na zasedeni Golanski planoti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal, naj zavzame tamponsko območje na meji s Sirijo, češ da je 50 let star sporazum med državama propadel in so sirske sile zapustile položaje. Netanjahu je dejal, da je s strmoglavljenjem režima Bašarja al Asada padel osrednji člen iranske osi zla, to pa da je neposredna posledica udarcev, ki so jih zadali Iranu in Hezbolahu. V Izraelske zračne sile naj bi obstreljevale tovarno kemičnega orožja v Siriji. Razlog naj bi bila skrb Izraela, da bi to orožje padlo v roke islamističnih upornikov.

PARIZ - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump se je zavzel za takojšnjo prekinitev ognja med Ukrajino in Rusijo in menil, da bi se med državama morala začeti pogajanja. Po Trumpovih navedbah si tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, s katerim se je srečal v soboto, želi dogovora za ustavitev vojne v Ukrajini. Napovedal pa je, da bo verjetno zmanjšal ameriško pomoč Ukrajini.

WASHINGTON - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo razmislil o izstopu ZDA iz zveze Nato, če zaveznice ne bodo plačale svojih računov. Že v prvem predsedniškem mandatu je sicer pritiskal na zaveznice, češ da premalo namenjajo za vojaške izdatke. V pogovoru za televizijo NBC je Trump še dejal, da bo moral deportirati vse neprijavljene priseljence. Napovedal je tudi, da bo po možnosti z izvršilnimi ukrepi ukinil splošno pravico do državljanstva za rojene v ZDA.

MOSKVA/DONECK - Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je Moskva ponoči sestrelila 46 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad svojo mejo in južnimi regijami. V sobotnem ruskem obstreljevanju regije Doneck sta bila medtem po ukrajinskih podatkih ubita dva človeka, eden pa ranjen. Ruske sile so sicer v regiji Doneck zavzele še eno vas, Blagodatno, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

SEUL - Južnokorejska policija je v preiskavi razglasitve vojnega stanja, ki je državo pahnilo v kaos, danes aretirala odstopljenega obrambnega ministra Kim Yong Hyuna. Preiskujejo ga zaradi domnevnega poskusa udara, tako kot predsednika države Yoon Suk-yeola, ki je odredil razglasitev vojnega stanja. Vodja glavne opozicijske Demokratske stranke Lee Jae-myung je dejal, da bodo 14. decembra znova poskusili z odstavitvijo Yoona. Pred parlamentom vztrajajo protestniki, ki zahtevajo predsednikovo odstavitev. Zaradi dogajanja je odstopil tudi notranji minister Lee Sang-min.

LONDON - Na britanskem otočju je drugi dan divjalo neurje Darragh, ki je terjalo dve smrtni žrtvi. Za velike dele Anglije in Walesa velja rumeno opozorilo za nevarne vremenske razmere. Tam pričakujejo hitrost vetra od 56 do 72 kilometrov na uro, na obalah pa tudi do 113 kilometrov na uro. Oblasti so objavile opozorila pred poplavami in izpadi elektrike.