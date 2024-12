Pregled - šport, 6. 12. (petek)

PARIZ - Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je prejel zlato kolo, nagrado za najboljšega kolesarja leta 2024 po izboru francoske revije Velo Magazine. Trikratni zmagovalec dirke po Franciji se je s tem nazivom okitil že leta 2021, od Slovencev pa je leta 2020 nagrado prejel tudi Primož Roglič.

BEAVER CREEK - Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je na prvem smuku za svetovni pokal v sezoni 2024/25 zasedel tretje mesto. V Beaver Creeku je zmagal Švicar Justin Murisier pred rojakom Marcom Odermattom. Ta je zaostal dve desetinki sekunde, Hrobat pa 0,35 sekunde. Nejc Naraločnik je na 35. mestu zaostal 2,51 sekunde, Martin Čater pa na 51. mestu za 3,31 sekunde.

KONTIOLAHTI - Francoz Emilien Jacquelin je zmagovalec moške sprinterske biatlonske tekme za svetovni pokal v Kontiolahtiju na Finskem. Med peterico Slovencev se je do točk prebil le Jakov Fak, ki je z eno napako na strelišču in kazenskim krogom zasedel 16. mesto. Miha Dovžan je bil 43., Lovro Planko 51., Anton Vidmar 71. in Matic Repnik 83.

LILLEHAMMER - Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je dobro odprla sezono 2024/25. Na uvodni tekmi v olimpijskem Lillehammerju je s 17. dosežkom v skoku in tretjim časom na petkilometrskem teku zasedla skupno osmo mesto. Blizu točkam je bila tudi Tia Malovrh na 16. mestu, Teja Pavec je bila 25. in Silva Verbič 27. Zmagala je 24-letna Norvežanka Ida Marie Hagen.

DEBRECEN - Francoske in madžarske rokometašice so na tekmah drugega kroga glavnega dela evropskega prvenstva v Švici in Avstriji ter na Madžarskem osvojile načrtovani točki. Francozinje so bile boljše od Črnogork z 31:23, Madžarke pa od Poljakinj z 31:21. Za senzacijo dneva v Debrecenu so poskrbele Romunke po zmagi nad Švedinjami s 25:23.

DUNAJ - Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so danes opravili žreb osmine finala v evropskem pokalu za moške. Novomeška Krka se bo za preboj v četrtfinale pomerila z grško ekipo AEK Atene, Jeruzalem iz Ormoža pa z islandskim Haukarjem.

BELJAK - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v 26. kroga lige ICEHL v Beljaku izgubili proti tamkajšnjemu VSV s 5:6. Za Ljubljančane so zadeli Jan Čosić, Žiga Mehle, Jaka Sodja, Alexandre Lavoie in Nick Bonino. V nedeljo Ljubljančane čaka gostovanje v Bolzanu.

WASHINGTON - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v ligi NBA gostoval pri Washington Wizards in jih s trojnim dvojčkom - 21 točk, 10 skokov, 10 podaj - popeljal do visoke zmage s 137:101. To je bila za Teksašane šesta zaporedna zmaga, s katero so čarovnikom, najslabši ekipi v prvenstvu NBA, prizadejali že 16. poraz v nizu.