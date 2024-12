Pregled - svet, 6. 12. (petek)

DAMASK - Sirska vojska se je zaradi napredovanja upornikov umaknila iz mesta Homs, potem ko so islamistični uporniki v četrtek zavzeli Hamo, ki služi kot tamponsko območje za zaščito prestolnice Damask. Obrambno ministrstvo v Damasku je sicer trditve o zavzemu Homsa zanikalo. Sirska vojska in borci proiranskih skupin so se umaknili tudi iz delov vzhodne province Deir Ezor, ki so bili pod njihovim nadzorom. Rusko veleposlaništvo v Siriji je medtem pozvalo ruske državljane, naj državo zapustijo. Jordanija pa je zaprla vse meje s Sirijo, medtem ko so oborožene skupine prevzele nadzor nad mejnim prehodom Nasib.

MONTEVIDEO - Evropska unija in južnoameriški trgovinski blok Mercosur sta se dogovorila o prostotrgovinskem sporazumu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da dogovor predstavlja zmago za Evropo. Sklenila ga je navkljub pomislekom nekaterih članic, odzivi na dogovor pa so različni. Od članic EU ga pozdravljata Nemčija in Španija, medtem ko mu nasprotujeta Francija in Italija, pomisleke naj bi imela tudi Poljska. Nekateri nevladniki in kmetijski sindikati so proti, nekatera industrijska združenja ga pozdravljajo.

BUKAREŠTA - Romunsko ustavno sodišče je razveljavilo celoten proces predsedniških volitev v Romuniji, vključno z izidom prvega kroga, v katerem je 24. novembra zmagal skrajno desni in Rusiji naklonjen kandidat Calin Georgescu. Sodišče je tako ugodilo zahtevam, ki so se sklicevale na podatke romunskih obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju v volitve prek družbenih omrežij. Drugi krog volitev bi moral biti sicer na sporedu v nedeljo, nov datum izvedbe pa še ni znan.

BUKAREŠTA/BRUSELJ - Evropska komisija je družbenemu omrežju TikTok v četrtek poslala zahtevo za informacije, povezane z domnevnim tujim vmešavanjem v romunske predsedniške volitve. Od platforme med drugim zahteva odziv na navedbe romunskih obveščevalcev o spodbujanju kampanje v korist predsedniškega kandidata Calina Georgescuja, ki je zmagal v prvem krogu predsedniških volitev. Rusija je medtem v četrtek zanikala vmešavanje v volitve.

MINSK - Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da bi lahko prihodnje leto namestili najnovejši ruski raketni sistem orešnik na ozemlju zaveznice Belorusije. K namestitvi hipersoničnih raket je sicer pozval beloruski voditelj Aleksander Lukašenko, ki je s Putinom v Minsku podpisal sporazum o varnostnih jamstvih. Rusija je že lansko poletje v Belorusiji, ki meji na tri članice Nata - Litvo, Latvijo in Poljsko - in na Ukrajino, namestila taktično jedrsko orožje.

WASHINGTON - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v četrtek povedal, da v Rusiji računajo na to, da bodo na Zahodu resno obravnavali nedavno rusko izstrelitev hipersonične rakete v Ukrajino. Kot je dodal v intervjuju z ameriškim televizijskim voditeljem Tuckerjem Carlsonom, je Rusija za svojo obrambo pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. Lavrov je še obtožil ZDA, da poskušajo ustrahovati Rusijo in druge države na mednarodnem prizorišču.

SEUL - Vodja južnokorejske vladajoče stranke Han Dong-hoon je zahteval odstavitev strankarskega kolega, predsednika države Yoona Suk-yeola, po njegovi začasni uvedbi vojnega stanja v torek zvečer. Kot je opozoril, obstaja velika nevarnost, da bo to znova storil in da verodostojni dokazi kažejo, da je Yoon ukazal tudi aretacijo več politikov. Južnokorejski parlament bo o morebitni odstavitvi predsednika države glasoval v soboto.

GAZA - Izraelska vojska je izvedla nove napade na Gazo, pri čemer je bilo samo v Bejt Lahiji na severu oblegane palestinske enklave ubitih več kot 30 ljudi. Tarča napadov je bila tudi tamkajšnja bolnišnica Kamal Advan, v katero so izraelske sile vstopile in aretirale več ljudi. Izrael je medtem zanikal navedbe o napadu na bolnišnico in sporočil, da je v napadih na Gazo ubil več visokih predstavnikov Hamasa.

MELBOURNE/JERUZALEM - Dva zamaskirana moška sta zažgala sinagogo v Melbournu. Policija še ni ugotovila motiva, šlo naj bi za ciljno usmerjeno dejanje. Gasilci so požar uspeli hitro omejiti, poškodovanih ni bilo. Avstralski premier Anthony Albanese je obsodil napad kot antisemitsko dejanje, ki bi lahko ogrozilo življenja ljudi, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je dejanje povezal s stališči avstralske vlade, ki so po njegovem mnenju protiizraelska.

MANAMA - Iran znatno povečuje količino urana, obogatenega do 60-odstotne čistosti, je v današnjem pogovoru za tiskovno agencijo Reuters povedal generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi. Po njegovih besedah ima sicer Iran urana, obogatenega do omenjene ravni, že dovolj za najmanj štiri kose jedrskega orožja. Iran je konec novembra obvestil IAEA, da namerava zagnati 6000 novih centrifug za bogatenje urana.

VALLETTA - Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) bo v prihodnje vodil turški diplomat Feridun Sinirlioglu, je ob koncu dvodnevnega zasedanja zunanjih ministrov sodelujočih držav na Malti sporočil predsedujoči organizaciji, malteški zunanji minister Ian Borg. Delovanje Ovseja, v katerem sodeluje tudi Rusija, je sicer paralizirano od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022, organizacija pa je bila brez generalnega sekretarja od septembra.

WASHINGTON - Ameriško zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je sklenilo, da je zakon o prepovedi družbenega medija TikTok, če ga kitajski lastniki ne prodajo do 19. januarja 2025, veljaven. Prizivno sodišče je to sklenilo z enostavno zavrnitvijo zahteve odvetnikov TikToka za odločanje o skladnosti zakona z ustavo. Odvetniki so trdili, da zakon zatira svobodo govora, ker želi prepovedati platformo, ki jo uporablja več kot polovica prebivalcev ZDA.

BRUSELJ - Ministri članic EU, pristojni za telekomunikacije, so govorili o programu politike digitalnega desetletja, sodelovanju z Mednarodno telekomunikacijsko zvezo ter mobilnem gostovanju. Izvršna podpredsednica Evropske komisije za tehnološko suverenost, varnost in demokracijo Henna Virkkunen je ob tem med drugim izpostavila pomen vlaganja v nove tehnologije, kot sta umetna inteligenca in kvantno računalništvo, ter krepitev digitalnih veščin prebivalstva.

BUDIMPEŠTA - Madžarski obveščevalci so vohunili za uradniki Evropske unije, ugotovitve madžarskih in belgijskih raziskovalnih novinarjev povzema časnik Politico. Po navedbah preiskovalcev naj bi bili tarče vohunjenja uradniki Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). V uradu madžarskega premierja so v odzivu odgovorili, da se z lažnimi novicami ne ukvarjajo. Obtožb niso komentirali niti na uradu OLAF.

SARAJEVO/BEOGRAD - Kosovski premier Albin Kurti se je mudil na obisku v Sarajevu, kjer se je med drugim srečal z dvema od treh članov predsedstva Bosne in Hercegovine. Srečanju so nasprotovali v entiteti BiH Republiki Srbski, ker BiH kot edina država v regiji ni priznala neodvisnosti Kosova, kritike je bilo slišati tudi iz Srbije. Kurti je sicer po srečanju sporočil, da so se pogovarjali o trgovinskih in kulturnih izmenjavah ter krepitvi regionalnega sodelovanja.

ZAGREB - Hrvaški sabor ni izglasoval nezaupnice hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Za njegov odpoklic je glasovalo 64 poslancev od 140 navzočih, proti jih je bilo 76. Zahtevo za glasovanje o nezaupnici premierju je vložila največja opozicijska stranka SDP po nedavnem razkritju korupcijske afere v zdravstvu. Plenković je v odgovoru na njihove očitke dejal, da so bili v vladi zaradi korupcijske afere, ki je bila povod za pobudo, zgroženi bolj kot v opoziciji.