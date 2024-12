Pregled - šport, 5. 12. (četrtek)

DUNAJ - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem na Dunaju izgubila proti Nizozemski z 22:26 (10:14). Najbolj učinkovita je bila Tjaša Stanko s sedmimi goli, Nataša Ljepoja je prispevala pet zadetkov, vratarka Maja Vojnovič je zbrala 15 obramb. Slovenke se bodo v soboto pomerile s Švicarkami.

-

LJUBLJANA - Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Milenko Aćimović bo imel pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) po novem dvojno vlogo. Izvršni odbor zveze mu je namreč poleg vloge selektorja mlade reprezentance zaupal še delovno mesto direktorja reprezentanc, na tem mestu bo zamenjal Mirana Pavlina. Njegov mandat bo trajal do 30. novembra 2026, so sporočili iz NZS.

LJUBLJANA - Člani izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so dali pozitivno mnenje k letnemu programu športa za naslednje leto, ki je temelj za sofinanciranje iz državnega proračuna. Na voljo bo nekaj manj kot 53 milijonov evrov, največ doslej, program pa je 19. novembra potrdil že vladin strokovni svet za šport. IO je potrdil tudi letni delovni načrt OKS za naslednje leto, v katerem OKS načrtuje dobrih devet milijonov evrov prihodkov in odhodkov. Lani jih je bilo 11,4 milijona predvsem zaradi nastopa na olimpijskih igrah v Parizu.

DENVER - Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar, ki je lansko sezono izpustil zaradi hude poškodbe, letos pa se je vrnil na parket, bo spet dlje časa prisilno počival. Po poškodbi 19. novembra v ligi NBA proti Memphisu je 27-letnik prestal novo operacijo, so sporočili iz njegovega kluba Denver Nuggets. Zdaj ga čaka vsaj osem tednov okrevanja.

LOS ANGELES - Slovenski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings v severnoameriški hokejski ligi NHL po preobratu slavil pomembno zmago nad Dallas Stars s 3:2. Z zmago so kralji na četrtem mestu tudi prehiteli zvezde v razvrstitvi zahoda. Kopitar je bil podajalec pri golu za 2:2 v drugi tretjini tekme, zmago je kraljem v tretji z zadetkom prinesel Warren Foegele. Naslednja tekma kralje čaka v soboto, ko bodo doma gostili še najboljšo ekipo zahoda, Minnesoto Wild.

CELJE - Za slovenskima hokejskima kluboma v alpski ligi je neuspešen dan. Oba sta izgubila, Acroni Jesenice z 2:4 (1:1, 1:0, 2:1) na gostovanju v Kitzbühlu, RST Pellet Celje pa z 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) doma proti hrvaškemu Sisku.

MARIBOR - Odbojkarice Calcita Volleyja so očitno v boljši formi, kot so bile na začetku sezone. To dokazuje nova zmaga nad svojimi največjimi rivalkami, odbojkaricami OTP banke Branika, potem ko so jih v soboto premagale v državnem prvenstvu, so bile danes s 3:1 (-17, 22, 14, 19) boljše še v srednjeevropski ligi. Obakrat so bile uspešne v štajerski prestolnici, v medsebojnih tekmah sezone pa zdaj vodijo z 2:1.

LJUBLJANA - Slovensko športno javnost, še posebno kajakaško, je pretresla vest, da je v 64. letu starosti umrl Matjaž Savšek, neutrudni kajakaški delavec in zanesenjak, ki je pustil neizbrisen pečat s svojim delom tako v kajak kanu klubu Tacen kot na Kajakaški zvezi Slovenije.

MIAMI - Žreb je določil, da bo branilec naslova Manchester City na svetovnem klubskem prvenstvu čez dobrega pol leta v ZDA igral v skupini s Wydadom iz Maroka, Al Ainom iz Združenih arabskih emiratov ter Juventusom, evropski prvak Real Madrid pa z Al Hilalom iz Savdske Arabije, mehiško Pachuco in Salzburgom. Na svetovnem klubskem prvenstvu bo od 15. junija do 13. julija 2025 nastopilo 32 klubov, dvanajst iz Evrope.

SINGAPUR - Deveta partija za naslov svetovnega prvaka v šahu v Singapurju med Kitajcem Ding Lirenom in Indijcem Gukešom Domaradžujem se je končala z remijem. To je že sedma delitev točke med 32-letnim branilcem naslova s Kitajske in 18-letni izzivalcem iz Indije. Današnja partija se je končala po 53. potezah, naslednja bo v soboto.