Pregled - svet, 5. 12. (četrtek)

VALLETTA - Prvi dan zasedanja zunanjih ministrov držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi na Malti je potekalo v znamenju očitkov Rusije in Ukrajine. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je poudaril, da je Rusija največja grožnja varnosti v Evropi, vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov pa je Zahodu očital, da je sprožil novo hladno vojno. Ob nastopu Lavrova, ki je prvič v kateri od članic EU od začetka vojne v Ukrajini, je več delegacij evropskih držav zapustilo dvorano. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je Lavrovu očital, da širi cunami dezinformacij.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je sprejel odstopno izjavo premierja Michela Barnierja, ki mu je francoska nacionalna skupščina v sredo izglasovala nezaupnico. Iz Elizejske palače so sporočili, da bo Barnier s svojo ministrsko ekipo opravljal tekoče posle do imenovanja nove vlade, medtem ko Macron išče njegovega naslednika. V večernem nagovoru narodu je napovedal, bo novega premierja imenoval v prihodnjih dneh, ter zatrdil, da bo svoj predsedniški mandat izpolnil do konca.

DAMASK - Sirska vojska je sporočila, da je prvič po izbruhu konflikta v državi leta 2011 izgubila nadzor nad mestom Hama na zahodu Sirije. V mesto so namreč po intenzivnih spopadih vstopili islamistični uporniki, ki so po lastnih navedbah iz tamkajšnjega zapora izpustili več sto zapornikov. Po zasedbi Alepa in Hame je naslednja tarča islamističnih upornikov mesto Homs, je sporočila oborožena skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS).

LONDON/TEL AVIV - Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International (AI) v poročilu ugotavlja, da Izrael na zasedenem območju Gaze izvaja genocid nad Palestinci. Mednarodno skupnost je pozvala k njegovemu končanju in spoštovanju odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja. Izrael je ugotovitve zavrnil kot "popolnoma neresnične", zavrnile so ga tudi ZDA, palestinska uprava pa ga je pozdravila kot besedilo, ki temelji na dokazih.

KIJEV/TBILISI - Ukrajina je uvedla sankcije proti 19 gruzijskim uradnikom, tudi proti premierju Irakliju Kobahidzeju in nekdanjemu premierju Bidzini Ivanišviliju zaradi množičnih protestov v državi. Ti so v sredo zvečer že sedmi dan zapored potekali proti odločitvi vlade, da bo zamaknila začetek pristopnih pogajanj z EU na leto 2028. Kobahidze je proevropski opoziciji zagrozil, da bo vlada naredila vse potrebno, da v Gruziji izkorenini liberalni fašizem.

BUKAREŠTA - Calin Georgescu, zmagovalec prvega kroga predsedniških volitev v Romuniji, je imel koristi od kampanje na TikToku, ki je bila podobna operacijam vplivanja, ki si jih poslužuje Rusija, piše v sredo objavljenih dokumentih romunskih obveščevalcev. Ti opozarjajo na možnost vmešavanja v volitve, zabeležili pa so tudi okoli 85.000 kibernetskih napadov.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na konferenci o človekovih pravicah kritiziral pomanjkanje pomoči Združenih narodov in Mednarodnega odbora Rdečega križa - ICRC - pri vračanju ukrajinskih ujetnikov iz Rusije. Rusija kot ujetnike zadržuje na tisoče vojakov in neznano število civilistov, Kijev pa zahteva vrnitev tudi skoraj 20.000 mladoletnikov, ki jih je po njegovih navedbah Moskva od začetka invazije prisilno prepeljala z območij na vzhodu Ukrajine, ki jih nadzoruje.

SEUL - Južnokorejska policija je sprožila preiskavo proti predsedniku države Yoonu Suk-yeolu zaradi suma vstaje. Predsednik je namreč v torek razglasil vojno stanje, nato pa po ukrepanju parlamenta ukaz preklical. Opozicija ga je obtožila vstaje in v parlament vložila predlog za njegovo odstavitev, o katerem bodo poslanci glasovali v soboto.

BRUSELJ/MONTEVIDEO - Prostotrgovinski sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur je na vidiku, je ob prihodu v Latinsko Ameriko zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Politični dogovor sta sicer strani po 20 letih pogajanj dosegli že junija 2019, a zaradi nasprotovanja več članic ni bil nikoli ratificiran.

LONDON - Britanski premier Keir Starmer je oznanil šest ambicioznih mejnikov, po katerih naj bi volivci v prihodnje ocenjevali uspešnost njegove vlade. Ti merljivi mejniki segajo na področja gradnje stanovanj, dviga življenskih standardov, zagotavljanja varnosti na ulicah z napotitvijo dodatnih policistov, zagotavljanja energetske varnosti in prehoda na čisto energijo, ter izobraževanja predšolskih otrok.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v sredo naznanil vrsto imenovanj v novo vlado, ki bo nastopila mandat 20. januarja. Med drugim je Paula Atkinsa imenoval za predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo. Se pa je zaradi obtožb različnih zlorab pod vprašajem znašlo imenovanje novinarja televizije Fox News Peta Hegsetha na položaj obrambnega ministra.

WASHINGTON - Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič v svoji zgodovini dosegla in presegla mejo 100.000 ameriških dolarjev. Vrednost bitcoina raste vse od Trumpove zmage na predsedniških volitvah v začetku novembra. Trump je namreč med volilno kampanjo obljubil, da bodo ZDA postale svetovna prestolnica kriptovalut.

NEW YORK - Policija je nadaljevala iskanje strelca, ki je v sredo sredi Manhattna ubil 50-letnega izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona. Objavila je posnetke varnostnih kamer in javnost zaprosila za pomoč pri iskanju. Policija še ne pozna niti motiva za zločin, kaže pa, da je bil umor naklepen in izveden profesionalno.

NEW YORK - Sklad ZN za otroke (Unicef) je v sredo objavil poziv za zbiranje sredstev v višini 9,9 milijarde dolarjev (9,4 milijarde evrov) za pomoč milijonom otrok, ki so jih prizadele vojne in

druge krize, v prihodnjem letu. Izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell je poudarila, da je obseg humanitarnih potreb otrok na zgodovinsko visoki ravni.

ŽENEVA - Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je letos globalno dosegla 310 milijard dolarjev (294 milijard evrov), so ocenili v švicarski pozavarovalnici Swiss Re. Skupni znesek je bil za šest odstotkov višji kot lani.