Počitniški dom mariborskega Rdečega križa omogoča brezskrbne počitnice že 70 let

Maribor, 6. decembra - Program letovanja otrok, ki ga izvaja Območno združenje Rdečega križa Maribor, bo prihodnje leto star 70 let in po besedah sekretarja Metoda Dolinška predstavlja najstarejšega tovrstnega pri nas. Počitniški dom v Punatu so namreč kupili leta 1955 in ga lani preimenovali v Letovišče primarija Kurta Kanclerja. V prihodnje bi ga radi še prenovili.